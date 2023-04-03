Nokia, MWC 2023‘te yeni bir şirket ve teknoloji stratejisinin yanı sıra yeniden logo tasarımı içeren yenilenmiş bir markayı açıklamıştı. Nokia Pure tasarımının duyurusu, Nokia akıllı telefonları için yeni bir tasarım görmek isteyen fanatik hayranlar arasında umut uyandırdı. Ancak raporlar, Nokia Pure tasarımının Nokia akıllı telefonlara gelmeyebileceğini gösteriyor.

Nokia Pure, tutarlı, esnek ve geleceğe hazır dijital ürünler oluşturan en son tasarım sistemi güncellemesidir. Yeni marka ifadesine uygun olarak Nokia B2B ve Enterprise dijital ürünleri için temiz ve minimal yeni marka ifadesi oluşturmaya yönelik temel öğeler, bileşenler, şablonlar ve yönergelerden oluşuyordu. Nokia telefonlar Nokia Pure tasarımını kullanmayacak. Nokia Pure’un tüm yazılım kullanıcı arabirimleri için geliştirilmesine rağmen, Nokia bunu akıllı telefonlarına dahil etme planlarını resmi olarak açıklamadı.

Şirket, gelecekteki ürünlerin yeni bir logoya sahip olacağını, lisanslı tüketici ürünlerinde ise daha çok akıllı telefonlar ve aksesuarlarla ilişkilendirilen eski Nokia logosunu kullanmaya devam edeceğini belirtti. Nokia Pure web sitesi de içeriğinin çoğunu kaldırdı ve bu da şirketin tasarım planları hakkında spekülasyonlara yol açtı.

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HMD Global tarafından yapılan açıklamada; “Nokia akıllı telefonlar, yakın zamanda duyurulan Nokia Pure tasarımını uyarlamayacak. Klasik Nokia markasının cep telefonlarında inanılmaz bir geçmişi var. Nokia telefonlarımız, klasik Nokia logosuyla ilişkilendirilen büyük ivmeyi sürdürüyor. Bu mirası gururla inşa ediyor ve geliştiriyoruz.” ifadelerine yer verildi. Bakalım Nokia’nın bu hamlesi sonrası Vivo, Xiaomi ve OPPO gibi isimler yeni tasarım anlayışlarını duyuracak mı?