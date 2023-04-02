Bildiğiniz üzere HMD Global, Nokia’yı satın almıştı. Bu satın alımdan sonra firma yeniden hayata döndürülmeye çalışılıyor. Nokia bir süredir yeni Android akıllı telefonları ile piyasada kendisine yer edinmeye çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Nokia, yeni akıllı telefonu olan Nokia C12 Plus’ı tanıttı. Detaylara bakalım.

Damla çentikli bir tasarıma sahip akıllı telefon üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Açık Nane

Kömür

Koyu Camgöbeği

Nokia C12 Plus, karşımıza 720 x 1512 çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.3 inç büyüklükte ve 60hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih edilmiş.

Nokia C12 Plus, kaputun altında Unisoc SC9863A1 yonga setine sahip. Bu yonga setini General Mobile GM 21, Realme C11 (2021), Reeder P13 Blue Max gibi akıllı telefonlarda da görmüştük. Yonga setine 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bu dahili depolama micro SD kart ile birlikte çoğaltılabiliyor. Unisoc SC9863A1 yonga seti gücünü 4000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Nokia C12 Plus iki adet kamera ile birlikte geliyor. Ana kamera 8 MP çözünürlükte. Bu ana kameranın yanı sıra Nokia C12 Plus, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 5 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Nokia Android atakları ile tekrardan eski popülaritisine kavuşabilir mi bilinmez ancak bilinen tek bir şey var: Nokia’nın akıllı telefon atağında çok geç kaldığı…