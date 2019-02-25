Dünyanın beşli kamera dizilimine sahip ilk telefonu Nokia 9 PureView Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresinde tanıtıldı. Nokia 9 PureView ilk bakış videosu için elimizde. Gelin dünyanın ilk beş kameralı telefonuna yakından bakalım.

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Nokia 9 PureView elimizde: 5 kameralı telefon!

Nokia 9 PureView özellikleri

Zeiss optik teknolojisi ile karşımıza çıkan Nokia 9 PureView’de arka tarafta bulunan beş kamera çektiği görüntüleri eş zamanlı olarak yakalamasıyla ön plana çıkıyor. 5,99 inçlik QHD+ ekrana sahip olan cihaz, iki renkli ve üç tek renkli kamera sensörünü üzerinde barındırıyor. Bu özellikle birlikte bir akıllı telefon kamerasının yakalayabileceği ışığın 10 katını yakalaya bilen telefon, oldukça iyi fotoğraf kalitesini bizlere sunuyor.

Qualcomm’un 10 nm üretim süreci ile üretmiş olduğu Snapdragon 845 yonga setini kullanan telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Ekran altında bulunan parmak izi sensörü ile farklılık gösteren Nokia 9 PureView, 10 W’a kadar çıkabilen kablosuz şarj özelliğine de sahip.

Pure Display adı verilen ekran teknolojini kullanan cihaz, 538 PPI değeri ile HDR10 desteğine sahip. Cihazın arka tarafında bulunan 5 kameranın her biri 12 MP çözünürlüğe, f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Aynı zamanda cihazın ön kamera 20 MP çözünürlüğünde olurken, bu sensörün diyafram açıklığı ise f/1.8. Ayrıca cihazın 3.320 mAh batarya kapasitesi olduğunu da söyleyelim.

Nokia 9 PureView fiyatı

Nisan veya Mayıs ayında satışa çıkması beklenen cihazın yurt dışı satış fiyatı 620 Euro olarak açıklanırken, ülkemizde de satışa çıkacak.