Nokia 8 Modeline Önümüzdeki Ay Android 8.0 Oreo Sürümü Geliyor

Nokia’nın yeni bir amiral gemisi modeli çıkaracağı söylentileri etrafta dolanırken şirket Nokia 8 bir süre daha amiral gemisi olarak kalacak gibi gözüküyor.

Şirket yaptığı açıklamada Nokia 8’in Android 8.0 Oreo güncellemesi için hazırlandığını dile getirdi.

HMD Global’ın yöneticilerinden Juho Sarvikas yaptığı açıklamada şirketin resmi bootloaderını açacaklarını belirtti. Bunun ana sebebi ise güvenlik. Bootloader ile beraber artık kullanıcılar özelleştirilmiş ROMları kullanamayacaklar.