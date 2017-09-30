Nokia 8 Modeline Önümüzdeki Ay Android 8.0 Oreo Sürümü Geliyor

Nokia 8 Modeline Önümüzdeki Ay Android 8.0 Oreo Sürümü Geliyor

30 Eylül, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Nokia’nın yeni bir amiral gemisi modeli çıkaracağı söylentileri etrafta dolanırken şirket Nokia 8 bir süre daha amiral gemisi olarak kalacak gibi gözüküyor.

Şirket yaptığı açıklamada Nokia 8’in Android 8.0 Oreo güncellemesi için hazırlandığını dile getirdi.

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HMD Global’ın yöneticilerinden Juho Sarvikas yaptığı açıklamada şirketin resmi bootloaderını açacaklarını belirtti. Bunun ana sebebi ise güvenlik. Bootloader ile beraber artık kullanıcılar özelleştirilmiş ROMları kullanamayacaklar.

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