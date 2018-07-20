Nokia 6.1 Plus tanıtıldı, fiyatı açıklandı

HMD Global’in Çin pazarına özel ürettiği Nokia X6‘nın global sürümü olan Nokia 6.1 Plus belirlenen tarihte tanıtıldı.

Çin pazarında yoğun bir ilgi gören Nokia X6 satışa çıktığında kısa sürede stokları eritti ve global pazardan istek yağmuruna tutuldu. Bunun farkında olan HMD Global “Nokia X6’yı global pazara çıkaralım mı?” şeklinde bir anket düzenledi. Büyük çoğunlukla “evet” cevabı alan şirket bu cevabı dikkate aldı ve ürünü kısa süre önce Nokia 6.1 Plus ismi ile tanıttı. Tasarımsal ve teknik özellik bakımından Nokia X6‘dan hiçbir farkı bulunmayan cihaz, tek fark olarak AndroinOne platformunda yer alıyor. İlk olarak Hong Kong da satışa çıkan model daha sonra diğer pazarlara yayılmayı planlıyor.

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Nokia 6.1 Plus’ın teknik özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci: Snapdragon 636 8 çekirdek 1.8 Ghz

636 8 çekirdek 1.8 Ghz Ekran: 5.8 inç 19:9 FHD+

19:9 FHD+ Ön Kamera: 16 MegaPixel f/2.0

Arka Kamera: 16 MegaPixel f/2.0 RGB, 5 MegaPixel f/2.2 Monokrom

Batarya: 3060 mAh, Quick Charge 3.0

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo/AndroidOne

Bağlantı Girişi: Type-C

Bluetooth 5.0

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Nokia 6.1 Plus’ın bir farklı olan özelliği de fiyatı, Nokia X6 230 dolar (1100TL) fiyat etiketine sahipken, Nokia 6.1 Plus 290 dolar (1400TL) fiyat etiketine sahip. Tabi bu fiyatlara vergiler dahil değil.