Nokia X5 duyuruldu ve özellikleri açıklandı!

Nokia X5, HDM Global tarafından resmen duyuruldu ve özellikleri açıklandı.

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Nokia X5 özellikleri neler?

Nokia X5 modelinde 19:9 ekran formatında, 5.86 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde, 2.D kıvrımlı ve çentikli bir ekran kullanılmış. Telefon %84‘lük iddialı bir ekran-kasa oranına sahip. MediaTek‘in Helio P60 işlemcisi kullanılırken, orta seviyedeki işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB2′lık dahili hafıza eşlik etmiş. Ayrıca telefonun 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızalı bir modeli de satışa sunulacak.

Cihazın arkasında cam malzeme kullanılmış. Parmak izi sensörünün arkaya konumlandırıldığı telefonda çift arka kamera kullanılmış. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde, F/2.0 diyafram açıklığına sahipken, ikinci kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ve F/2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde ve F/2.2 diyafram açıklığına sahip.

Cihazda 3060 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alırken, telefon kutusundan Android‘in 8.1 Oreo sürümüyle çıkıyor. Verdiği hızlı sürüm güncellemeleriyle akıllı telefon kullanıcılarının takdirini toplayan HDM Global, ileride Nokia X5′in Android P güncellemesini alacağını da söyledi.