Nintendo Wii Shop Ömrünün Sonuna Geldi!

Nintendo Wii Shop Ömrünün Sonuna Geldi!

1 Ekim, 2017 Genel, HABER, Oyun, Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Nintendo, Wii modeliyle dünyanın açık ara en çok satılan konsolu konumuna gelmişti. Ne var ki Japon üretici, yadigar konsoluna destek vermeye sona verdi.

2006’lı yıllar, tüm konsol üreticilerin ortaya en büyük kozlarını sunduğu yıllardı. Nintendo, 2006 yılında inanılması güç bir devrime imza attı: Spor ve oyunların keyfini tek potada eritti. Nintendo Wii sahipleri, Wii Fit tahtası ve envai çeşit aksesuarları ile kendisinden teknik özellikler açısından çok daha güçlü Sony ve Microsoft’un müşterilerine yeni bir konsol aldırmayı başardı ve açık ara liderliğe buluştu.

nintendo wiiMaalesef Wii’nin teknik olarak sonu geldi. Japon üreticisi, Switch’in başarısının ardından 2018 yılının Mart ayında itibaren tüm konsolunu efsanevi konsolundan çekme kararı aldı. 2019 yılının Haziran ayından itibaren ise Wii, hiçbir Nintendo servisinde satılamayacak.

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