Oyunseverler için büyük bir gelişme yaşandı. Nintendo Switch emülatörü Yuzu, Frame Generation desteğini ekleyerek daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Bu yenilik, son güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulan bir dizi özellik arasında yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre, emülatörün gelecekteki sürümlerinde çok işlemli bir emülatöre dönüşmesi bekleniyor.

Nintendo Switch emülatörü 60 FPS’te akıyor

Ekip, resmi Yuzu blogunda bu gelişmeleri detaylandırarak, “Şu anda, çok işlemli işleme desteği tam olarak uygulanmamış olsa da, GPU, giriş ve diğer modüllerde yapılan düzeltmeler, tam desteğin adım adım eklenmesine izin verecek şekilde hazırlandı ve yayınlandı” diye açıklıyor.

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Geçen ay piyasaya sürülen evrensel çerçeve oluşturucu LFSG 1.0 da Yuzu’nun en son sürümleri tarafından destekleniyor. Bu program, birçok oyunda çerçeve oluşturmanın önünü açarak, özellikle büyük ekranlarda grafiksel geliştirmeler sağlıyor. Ayrıca, 60FPS’de kayıpsız ölçeklendirme ve kayıpsız ölçeklendirme ile çalışan oyunlarda gözle görülür performans artışı sağlıyor.

Ancak, Yuzu ekibinin belirttiği gibi, artık AMD GPU’lara sahip olanlar için daha akıcı bir oyun deneyimi sunan bir başka seçenek daha var: AMD Akışkan Hareketli Çerçeveler. Bu çerçeveler, geçen ay resmi olarak piyasaya sürüldü ve Vulkan, OpenGL, Direct3D 9/10, Direct3D 11 ve 12 gibi farklı grafik API’lerinde çalışabiliyor. Görüntü kalitesi ve performans açısından kayda değer bir artış sağlayan bu çerçeveler, özellikle AMD GPU’larla mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.

Yuzu ekibinden yapılan açıklamada, “AFMF’nin çalışması için tek gerekli olanın uyumlu bir AMD GPU’ya sahip olmak olduğunu ve bundan sonra herhangi bir GPU’nun gerçek işlemeyi yapabileceğini” belirtiyor. Bu yeni gelişmelerle birlikte, Yuzu Emülatörü, kullanıcılarına daha önce yaşamadıkları bir oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Nintendo Switch emülatörü konusunda bakalım Nintendo cephesi bir aksiyon alacak mı?