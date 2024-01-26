Microsoft’un oyun bölümü, yaklaşık 1.900 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu büyük çaplı işten çıkarmaların çoğu, nedense Activision Blizzard’ın yakın tarihli satın alımının ardından gerçekleşti. Ancak, etkilenen çalışanların sadece Activision Blizzard’da değil, aynı zamanda Microsoft’un Xbox ve ZeniMax bölümlerinde de yer aldığı belirtildi. Önceden 22.000 çalışana sahip olan Microsoft’un oyun bölümü, bu işten çıkarmalarla birlikte toplam işgücünün yaklaşık yüzde sekizini kaybedecek.

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, işten çıkarmaları onaylayan iç bir notta, küçülmenin şirketin örtüşmeyi azaltma ve “sürdürülebilir maliyet yapısı” oluşturma planının bir parçası olduğunu belirtti. Spencer, etkilenen tüm çalışanların yerel istihdam yasalarına uygun olarak kıdem tazminatı alacaklarına dair güvence verdi. Gelecekteki planlarına dair konuşan Spencer, şirketin büyüme alanlarına yatırım yapmaya ve “dünya çapında daha fazla oyuncuya daha fazla oyun” sunmaya devam edeceğini ifade etti.

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Etkilenen çalışanların çoğunun Redmond genel merkezinde mi yoksa Londra’da mı olduğu henüz net değil. Microsoft, diğerleri arasında gişe rekorları kıran oyun serileri Call of Duty ve World of Warcraft’a ev sahipliği yapmasıyla bilinen Activision Blizzard’ı satın alarak oyun dünyasındaki etkisini genişletmişti.

Microsoft’un yanı sıra, oyun bölümündeki işten çıkarmalarla birlikte Blizzard Başkanı Mike Ybarra ve Baş Tasarım Sorumlusu Allen Adham gibi önemli yöneticilerini kaybediyor. Ybarra’nın ayrılması, 20 yılı aşkın süredir Blizzard’da olan bir ismin ayrılmasını simgeliyor ve şirket, önümüzdeki hafta yeni başkanını açıklayacak.

Son dönemde teknoloji şirketleri, çalışan sayısında önemli düşüşlere gitmeye devam ediyor. Google, Discord, Unity ve Twitch gibi firmalar, işten çıkarmalarla bir dizi değişiklik yapıyor. Amazon’un ana şirketi olan Twitch, iş gücünü yaklaşık yüzde 33 oranında azaltırken, Amazon da Prime Video ve MGM Studios’un yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

Microsoft, geçtiğimiz yıl dünya çapında 220.000’den fazla çalışana sahipti ve 2023’ün ilk çeyreğinde 10.000 kişiyi işten çıkardı. Xbox bölümü de son aylarda önemli liderlik değişiklikleri yaşadı; Sarah Bond başkanlığa, Matt Booty ise oyun içeriği ve stüdyo başkanlığına yükseldi. Oyun endüstrisindeki bu değişimler, şirketlerin gelecek stratejilerini belirleme sürecinde olduklarını gösteriyor.