Japon teknoloji devi Nintendo’nun heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2 konsolunun çıkış tarihi netleşiyor. Son raporlara göre, Japon yayını Nikkei tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu yeni konsol Mart 2025’te tüketicilerle buluşacak. Başlangıçta bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanan ancak sonradan ertelenen konsolun, nihayet yaklaşık bir yıl içinde raflardaki yerini alacağı duyuruldu. Nikkei’nin raporuna göre, Mart 2025’te gerçekleşecek olan çıkış, Nintendo‘nun konsol stoğunu sağlamlaştırmasına ve güçlü bir lansman serisi ile tüketicilerin karşısına çıkmasına imkan sağlayacak.

İlginizi Çekebilir: PlayStation 5 Pro özellikleri ile heyecanlandıracak

Finansal anlamda da stratejik bir hamle olarak değerlendirilen bu çıkış tarihi, Nintendo’nun mali yıl planlamasına da uygun düşüyor. Orijinal Switch’in başarılı bir şekilde Mart ayında piyasaya sürülmesi geçmişteki bir örnek olarak gösterilirken, bu tarihin 2024 tatil sezonunu kaçırmakla ilgili endişeleri azalttığı belirtiliyor. Ancak resmi bir onay alınmadan bu çıkış penceresine ilişkin temkinli olmak gerekiyor.

Nintendo Switch 2 hakkında şu anda çok az bilgi bulunuyor ve detaylar gizemini koruyor. Ancak söylentilere göre, yeni konsolun daha büyük bir ekran, tüm Switch oyunlarıyla uyumluluk, ışın izleme ve NVIDIA DLSS Ray Yeniden Yapılanma desteği gibi özellikler sunması bekleniyor. Ayrıca, Xbox Series S ile benzer bir performans düzeyiyle akıcı 1080p oyun deneyimi sunacağı iddia ediliyor.