Oyun dünyasında heyecan yaratan yeni bir gelişme, Sony‘nin üzerinde çalıştığı iddia edilen PlayStation 5 Pro modelinin varlığına dair güçlü söylentilerle ortaya çıktı. Oyun meraklılarını heyecanlandıran bu haber, daha üstün özellikleri ve yapay zeka güncellemeleri ile donatılmış bir konsolun piyasaya sürüleceği beklentisiyle doluydu.

PlayStation 5 Pro nasıl olacak?

Moore’s Law is Dead tarafından paylaşılan bir video, NXGamer’dan Michael’ın Sony’nin yeni donanım güncellemesinde NVIDIA DLSS gibi yapay zeka özelliklerine sahip olacağını belirtti. Bu, temel modelden daha gelişmiş özelliklerin yanı sıra, PlayStation 5 Pro’nun 120 FPS, 4K çözünürlükte çalışacağı anlamına geliyor. Bu, oyun severlerin daha önce hiç görülmemiş bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlayacak büyük bir adım olarak görülüyor.

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Ancak, PlayStation 5 Pro’nun nasıl çalışacağı ve yapay zeka özelliklerinin neler getireceği hala belirsizliğini koruyor. NXGamer’dan Michael’a göre, bu özelliklerin geliştiriciler tarafından uygulanması gerekecek ve bu da oyun geliştiricilerinin ek çalışma yapmalarını gerektirebilir. Neyse ki, halihazırda VRR’nin etkin olduğu 40 FPS moduyla gelen oyunlar için performans iyileştirmeleri, geliştiricilerin işini kolaylaştırabilir.

PS5 Pro söylentileri dakika 01:06:04

Sony’nin birinci taraf stüdyolarının bu yeni teknolojiye nasıl adapte olacağı da merak konusu. PlayStation 5 Pro’nun tanıtımıyla birlikte, stüdyoların oyunlarını bu yeni özelliklere uyumlu hale getirecekleri düşünülüyor. Bu da oyun severlere daha zengin ve gelişmiş bir oyun deneyimi sunacak potansiyeli beraberinde getiriyor.

Ancak, tüm bu spekülasyonlara rağmen, PlayStation 5 Pro’nun resmi olarak duyurulmadığını ve dolayısıyla konsolun gücü hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığımızı belirtmekte fayda var. Her ne kadar söylentiler heyecan uyandırsa da, resmi bir duyuru gelene kadar bu bilgilerin birer spekülasyon olarak kabul edilmesi gerekiyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği bu yeni nesil konsolun ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi özellikleri sunacağı ise merak konusu olarak kalmaya devam ediyor.