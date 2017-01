Nintendo’nun Yeni Oyun Konsolu Switch Ne Kadar Güce Sahip?

Hiç kimse Nintedo’dan en iyi donanımı beklemiyor ancak şirketin konsol dünyasına bir miktar donanım gücü getireceği aşikar.

Nintendo’nun yeni Switch konsolunda en çok beklenen oyun hiç şüphesiz Legend of Zelda: Breath of the Wild. Oyun ilk başta Wii U platformu için duyurulmuştu ancak Switch ile de çalışacak. Breath of the Wild, Switch yuvasına takılıyken 900p çözünürlükte ve 30 kare saniye hızında olacak. Wii U’da ise 720p çözünürlükte ve 30 kare saniye hızında çalışacak. Wii U sürümünde çevre sesleri de biraz daha kısık olacak.

Konsolun televizyona bağlıyken 1080p çözünürlüğü destekleyeceği açıklanmıştı ancak görünen o ki Switch’in, Zelda için bu kadar gücü yok. Xbox One ve PlayStation Pro gibi güçlü konsollar bile her oyunu 1080p çözünürlükte ve saniyede 60 kare hızında oynatamıyor.

GTA V her iki konsolda da 1080p/30 fps olacak şekilde çalışıyor. Just Cause 3 ise Xbox’ta 900 p çalışırken PS4’te 1080p çalışıyor. Ancak yeni bir konsolun bayrak gemisi oyunundan bahsederken böyle bir şey olması gerçekten kabul edilebilir gibi değil. Üstelik Zelda modern AAA oyunlar gibi fotorealistik özelliklere sahip olan bir oyun değil. Hal böyle olunca Switch’in hangi AAA oyunu 1080p oynatabileceği merak konusu oldu.