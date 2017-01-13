Nintendo’nun Yeni Konsolu Switch’e Dair Tüm Detaylar Belli Oldu

Nintendo sonunda yeni oyun konsolu Switch’in fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini bir grup oyunla beraber düzenlediği etkinlikte duyurdu.

Nintendo’nun yeni oyun konsolu 3 Mart’ta tüm dünyada satışa çıkacak ve 300 dolar fiyat etiketine sahip. Konsolun yanında bir de 1-2 Switch isimli küçük bir oyunda gelecek. Bu oyun Switch’in kontrolcüsünün kendine has özelliğini kullanacak. Konsolun bölge kilidi gibi bir kısıtlaması olmayacak yani konsolu nereden alırsanız alın oyunları istediğiniz her yerde oynayabilirsiniz. Ayrıca bir de aylık üyelik ücreti de kullanıcılara sunulacak.

Switch 2016 yılının Ekim ayında yayınlanan video ile duyurulmuştu. Ama biz onu çok daha önceleri NX kod adıyla tanıyorduk. Switch ile beraber Nintedo’nun hem konsol hem de taşınabilir bölümü bir araya geldi. Switch’te asıl konsol aslında tablete ev sahipliği yapıyor ve televizyona bağlı bir şekilde duruyor. Tabletin şarjı ise oynanan oyuna göre 2.5 ile 6 saat arasında değişiyor. Breath of Wild’ı 3 saat oynatabiliyor.

Konsol USB-C portundan şarj oluyor. Tabletin büyüklüğü ise 6.2 inç. Multitouch destekli tablet aynı zamanda kontrolcülerin tutucusu olarak görev yapıyor. Çıkarılabilen Joy-Cons kontrolcüleri hem tek başına kullanılabiliyor hem de tablete takılı bir şekilde çalışıyor.