Nintendo’nun Yeni Konsolu Switch Bazı Uygulamaları Desteklemiyor

Nintendo’nun geçen hafta düzenlediği etkinlikle beraber yeni oyun konsolu Switch’i tanıtmıştı ve bu etkinlik çok ses getirse de konsola dair bazı konular hala bilinmezliğini koruyor.

Nintendo özellikle Switch’in işletim sistemine dair hiç bir şey açıklamadı ancak bazı bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şirket dün yaptığı açıklamayla beraber bazı konuların belirsizliğini giderdi. Yapılan açıklamaya göre Switch, Netflix ya da Hulu gibi hiç bir yayın servisini yayınlamayacak. Bunun nedeni ise şirketin sadece Switch’in mükemmel bir oyun konsolu olmasını istemesi. Ancak bu konuda bir açık kapı bırakarak gelecek güncellemelerde düşünüleceği belirtildi.

Ayrıca Switch herhangi bir Wii ya da Wii U kontrolcüsünü de desteklemeyecek ancak kontrolcü desteği de gelecekte düşünülebilecek planlar arasında. Şirketin sosyal ağı Miivers artık bitti ancak Miiler ölmedi. Switch’in ayarları içerisinde gizli bir Mii Maker aracı yer alıyor. Bu araçla kullanıcılar diğer konsollarda olduğu gibi bir avatar oluşturabilecekler ve geliştiriciler bu avatarları oyuna entegre edebilecek.

Switch üzerinde 8’e kadar profil oluşturulabilecek ve bütün profillerden eShop’a erişilebilecek. Virtual Console özelliğinin Switch’e gelip gelmeyeceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.