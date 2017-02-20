Nintendo’nun Çevrimiçi Hesap Sistemine User ID Bölümü Eklendi

Nintendo’nun çevrimiçi hesap özelliği zaten normalden çok çok daha karışıktı ve User ID yeniliği ile beraber daha da karışacak.

Nintendo’nun bu yeni User ID bölümü aslında Microsoft’un Gamertag sistemine benziyor. Kullanıcı adıyla aynı değil ancak aynı hesap için farklı bir kimlik bölümü. Hesap sahipleri hesaplarına giriş yaparak User ID alabilirler. Daha önce şirketin servislerini kullananlar için bu bölüm User info kısmında yer alıyor.

Hesabınız ile şirketin bütün çevrimiçi servislerini kullanabiliyorsun. Bu hesapta Network ID ve yeni User ID yer alıyor. Networdk ID, eShop ve Miiverse için Wii U ve 3Ds cihazlarında kullanılıyordu. Bu sayede tek bir mağazayı farklı cihazlarda kullanabiliyor ve mağazadaki paranızı istediğiniz cihazda harcayabiliyorsunuz. Ancak User ID’nin henüz ne işe yaradığını bilen yok. Büyük bir ihtimalle Switch ile ilişkilendirilecek bir özellik. Bunu muhtemelen Switch konsolu çıktığında öğreneceğiz.