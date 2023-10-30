Nintendo, 3DS’i andıran yeni bir çift ekranlı katlanabilir cihaz için bir patent başvurusunda bulundu. Bu cihaz, 3DS gibi katlanabilir bir tasarıma sahiptir ve kablosuz bağlantı ile çok oyunculu oyunlar için iki ayrı birime ayrılabilir. Bu patent, Nintendo’nun gelecekteki planları hakkında oyun meraklıları ve endüstri gözlemcileri arasında tartışmalara neden olmuştur.

Nintendo Switch 2 iki ekran ile mi gelecek?

Cihazın iki bölümü birleştirildiğinde, üst kısmında iç ve dış ekranları içeren geleneksel bir el konsolu gibi görünen daha büyük bir iç ekran ve joystick bulunur. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta, Nintendo veya diğer teknoloji şirketlerinin patentlerinin her zaman ticari bir ürünle sonuçlanmadığıdır. Dolayısıyla cihazın gerçek bir ürün olarak piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsiz.

2011’den 2020’ye kadar satışta olan 3DS, gözlüksüz 3D teknolojisiyle tanınmıştı ve 75 milyondan fazla birim satmıştı. Ancak Japon oyun devi 3DS serisinin üretimini durdurmuş ve 2024’ün başlarında kendisi ve Wii U için çevrimiçi hizmetleri sonlandırmayı planlıyor.

Patent spekülasyonlarına paralel olarak, merakla beklenen Switch 2’nin çift ayrılabilir ekran ve dokunmatik işlevsellik gibi bu patentte bulunan özelliklerden bazılarını içerebileceği söylentileri dolaşıyor. Bu, Nintendo’nun Switch serisini devam ettirme isteğini gösteriyor ve DS ve 3DS oyunlarını kütüphanelerine entegre etme potansiyeline sahip olabilir. Patentte görünen yenilik, Nintendo’nun el konsolu ve masaüstü oyun deneyimlerini birleştiren benzersiz oyun sistemlerinin geçmişiyle uyumlu görünüyor.

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Ayrıca, beklenen Switch 2’nin NVIDIA’nın en yeni DLSS 3.5 teknolojisini destekleyebileceği iddia ediliyor. Bu da eğer doğruysa grafik işleme yeteneklerinde PS5 ve Xbox Series X gibi mevcut nesil konsollara karşı rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca, Switch 2’nin muhtemelen geriye dönük uyumluluk sunacağı ve mevcut oyunların kullanılmasına izin verileceği belirtilmektedir. Ek olarak, gelişmiş makine öğrenimi özelliklerine dair bazı ipuçları bulunuyor.