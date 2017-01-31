Nintendo’nun ikinci büyük akıllı telefon oyunu Fire Emblem: Heroes Perşembe günü yayınlanacak ancak üçüncü oyun için biraz daha bekleyeceğiz.

Nintendo, Animal Crossing’in mobil versiyonunu bu finansal yıl içerisinde yayınlayacaktı ancak bugün diğer finansal yıla ertelendiği açıklandı. Şirketin bir sonraki finansal yılı 2017 yılının Nisan ayı ile 2018 yılının Mart ayı arasında. Yani oyun çıkış tarihi çok geniş bir aralık içerisinde yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre şirket üçüncü çeyrekte 1.5 milyar dolar gelir elde ederken 569 milyon dolar kar açıkladı. En büyük para 15 milyon kopya satan Pokémon Sun and Moon’dan geldi. En çok satan ikinci oyun ise 2 milyon satan Super Mario Maker for Nintendo 3DS oldu. Üçüncü sırada ise 15 Aralık’ta iOS’a çıkan şirketin ilk mobil oyunu Super Mario Run oldu. Ancak şirket indirilme sayısını yine paylaşmadı.

Şirketin bugüne kadar çıkardığı en kötü konsolu Wii U oldu. Wii U sadece 760.000 adet satabildi. Ancak diğer çeyrek sonuçları çok ilginç olacak çünkü bir sonraki finansal yılın sonunda Switch konsolu uzun bir süredir satılıyor olacak.