ABD federal mahkemesi; elektrikli (EV) ağır kamyon üreticisi Nikola’nın kurucusu, eski başkanı ve CEO’su Trevor Milton’ın, Nikola’nın hisselerinin değerini artırmak için yaptığı yanlış beyanlarla ilgili dört dolandırıcılık suçlamasından üçünde suçlu buldu.

Milton, Nikola’nın şirketin başkanı ve CEO’suyken yaptığı işler hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak iki adet menkul kıymet dolandırıcılığı ve iki adet elektronik dolandırıcılık ile suçlandı. Jüri üyeleri onu bir menkul kıymet dolandırıcılığı ve her iki elektronik dolandırıcılık suçundan suçlu buldu.

Milton 27 Ocak’ta hüküm giyecek. Dört suçlamadan da suçlu bulunursa 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damien Williams, “Trevor Milton, Nikola’nın yatırımcılarına defalarca yalan söyledi. Bu dolandırıcılık, apaçık ve çok basit.” dedi. Williams, Milton aleyhindeki davanın yatırımcılara yanlış beyanda bulunan diğer kişilere “uyarı görevi görmesi” gerektiğini söyledi. Başsavcı, Milton’ın sonunun iyi olmayacağını söyledi.

WIlliams, Milton’ın şirkete liderlik ettiği süre boyunca 2014 yılında kurduğu “işin neredeyse tüm yönleri” hakkında yalan söylediğini iddia etmişti. Savcılar, bu yalanların, yatırımcıları Nikola’nın hisselerinin fiyatını artırmaya teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

ABD Başsavcı Yardımcısı Nicolas Roos eylül ayında yaptığı açılış konuşmasında, “Yalanlarına kapılan masum yatırımcıların sırtında, neredeyse bir gecede milyarder oldu.” dedi.

Nikola’nın hisse senedi fiyatı, özel amaçlı bir satın alma şirketi ile birleşme yoluyla halka açıldıktan birkaç gün sonra, Haziran 2020’de kısa bir süre için hisse başına 90 doların üzerine çıktı. Kısa bir süre için, geliri olmayan bir şirket olan Nikola, asırlık Ford Motor’dan daha değerliydi.

Bu iddialı değerlendirme uzun sürmedi. Eylül 2020’de yönetim kurulunun bazı dolandırıcılık iddialarının haklı olduğunu tespit etti. Bunun ardından şirket, Milton’ı şirketten ayrılmaya zorladı. Bunun yanı sıra, Nikola’nın hisseleri ise keskin bir şekilde düştü.

Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Milton’ın ayrılmasından sonraki aylarda soruşturma başlattı. Bununla birlikte, Temmuz 2021’de büyük bir jüri Milton’ı üç sahtekarlıkla suçladı. Haziran 2022’de dördüncü bir dava eklendi.

Nikola’nın kendisi bu davada suçlamada bulunmuyordu. Bu sebeple SEC, geçen yıl şirkete ilgili hukuk davaları açmıştı. Suçlamalar, Nikola’nın 125 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etmesinden sonra aralık ayında çözüme kavuştu. Ancak Milton hala Nikola hissesine sahip olmasına rağmen, şirket onunla bağlarını kesmişti.