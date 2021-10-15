NFC Nedir, Nasıl ve Nerede Kullanılır?

NFC nedir? sorusunu basitçe şöyle cevaplarız; On yıldan fazla bir süredir piyasada olan bir teknoloji olmasına rağmen yalnızca sınırlı sayıda el cihazında kullanılması söz konusudur. Samsung Pay ve Google Pay gibi çevrim içi ödeme sistemlerinin büyümesine bağlı olarak giderek yaygınlaşan bir kablosuz teknoloji olarak ön plana çıkar.

Yakın Alan İletişim anlamına gelen NFC diğer bir deyişle Near Field Communication, adından da anlaşılabileceği üzere birbiri ile uyumlu cihazlar arasında kısa mesafeli iletişimi sağlayan bir teknolojidir. NFC teknolojisinden yararlanmak için en az bir verici cihaza ve sinyali almak için bir diğer cihaza gereksinim vardır. Günümüzde piyasada bulunan bir dizi cihaz NFC standardını kullanabilmekte olup pasif ya da aktif olarak sınıflandırılırlar.

Pasif NFC cihazları kendi güç kaynaklarına ihtiyaç duymaksızın diğer NFC cihazlarına bilgi gönderebilen etiketlere ve diğer küçük vericilere sahiptirler. Bununla birlikte diğer kaynaklardan gönderilen bilgileri işlemezler ve diğer pasif bileşenlere bağlanamazlar.

Aktif NFC cihazları ise veri gönderip alabilme özelliklerine ek olarak pasif cihazlarla olduğu gibi birbirleriyle de haberleşebilirler. Akıllı telefonlar açık ara farkla en yaygın aktif NFC cihazı biçimi olarak kabul edilirler. Toplu taşıma kart okuyucuları ile dokunmatik ödeme terminalleri de NFC teknolojisinin en güzel örnekleri arasında sayılabilir.

NFC teknolojisinin kullanılabilmesi için akıllı telefon en çok 4 cm olacak şekilde ilgili cihaza yakınlaştırılır. Kurulan kablosuz bağlantı sayesinde yapılması gereken işlem temassız olarak tamamlanır. NFC teknolojisi cihazlar arasında iki yönlü bir bağlantı oluşturarak her iki cihazın birbirine basit komut bilgileri göndermesini ve almasını sağlar. NFC bağlantısı Wi-Fi, 3G, 4.5G ya da LTE gibi bağlantılarla birlikte çalışmadığı gibi bu özelliğin kullanımının bir ücrete tabi olması da söz konusu değildir.

NFC özelliği birçok akıllı telefonda bulunmakla birlikte bazı akıllı telefon üreticileri düşük model cihazlarda bu özelliğe yer vermezler. Akıllı telefonunuzda NFC özelliğinin olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar–Kablosuz Ağlar ya da Ayarlar–Bağlantılar–Diğer Bağlantılar adımları izlenmelidir. Bu işlemlerin ardından NFC seçeneğini görmeniz durumunda akıllı telefonunuzda NFC özelliğini kullanabilirsiniz.

NFC Android Telefonlarda Nasıl Çalışır?

NFC bu özelliğe sahip olan Android akıllı telefonların yakınlarındaki bir cihaz ile aralarında bağlantı kurmasını sağlayan bir teknolojidir. NFC de Bluetooth, Wi-Fi ve diğer tüm kablosuz sinyaller gibi radyo dalgaları üzerinden bilgi gönderme ilkesini temel alır. NFC kablosuz veri geçişleri için bir diğer standart olup cihazların birbirleri ile düzgün bir şekilde iletişim kurabilmeleri için belirli özelliklere sahip olmaları gerekir.

NFC’de kullanılan teknoloji bilgi iletimi için elektromanyetik indüksiyon kullanan eski RFID prensiplerine dayanır. Bu NFC ile Bluetooth/Wi-Fi arasındaki en büyük farkı gözler önüne serer. NFC pasif bileşenler içinde elektrik akımlarının indüklenmesi ve veri gönderilmesi için kullanılabilir. Bu pasif cihazların kendi güç kaynaklarına ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. Bunun yerine menzile girdiğinde aktif bir NFC bileşeni tarafından üretilen elektromanyetik alandan güç alabilirler. Buna verilebilecek en güzel örneklerden biri kredi kartlarıdır. Kredi kartının temassız ödeme özelliğinin açık olduğu ve NFC protokollerine sahip bir POS cihazına okutulduğu durumlarda kredi kartının NFC özelliği aktif edilir.

Android akıllı telefonlar gibi aktif cihazlarda NFC veri gönderimini ve alımını sağlar. Bunun için NFC’nin 3 farklı modu vardır. Okuyucu ya da yazıcı modu NFC afişlerinde bulunan etiketlerin okunmasını, Kart emülasyonu kartın telefona tanınmasını sonra telefonla direkt ödeme yapılmasını, eşler arası modu ise cihazlar arasında dosya transferi gerçekleştirilmesini sağlar.

NFC Hangi İşlemlerde Kullanılır?

NFC nedir? sorusuna cevap verirken bu teknolojiden;

Telefon numarası alınması ve gönderilmesi,

Çeşitli belgelerin alınması ve gönderilmesi,

Fotoğraf alınması ve gönderilmesi,

Konum alınması ve gönderilmesi,

Başkasının telefonunda uygulama açılabilmesi,

Ödeme yapılabilmesi,

NFC etiketleriyle bağlantı sağlanması,

Bluetooth cihazlara bağlanılması gibi işlemlerde yararlanmak mümkündür.

Bununla birlikte Android cihazların tamamında NFC bulunmadığından bazı akıllı telefon sahipleri bu teknolojiden yararlanamamaktadır. Yine de NFC teknolojisinin günden güne yaygınlaştığı bilinen bir gerçektir. NFC çipleri her akıllı telefonda aynı yerde bulunmadığından farklı bir akıllı telefon satın alan ve NFC özelliğini kullanmak isteyen kişiler telefonları ile ilgili araştırma yapmalıdır. Ayrıca cihazlar arasındaki çapraz uyumluluk özellikle bazı spesifik dosya türlerinde evrensel özellikler sergilemeyebilmektedir.

NFC İle Birçok Farklı İşlem Gerçekleştirebilirsiniz

NFC teknolojisi kullanılarak telefon numarası alma ve gönderme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunun için her iki telefonda da NFC özelliği açık olmalıdır. Kullanıcı telefon rehberini açmalı ve paylaşmak istediği numarayı bularak üzerine tıklamalıdır. Ardından her iki telefonun NFC çiplerinin bulunduğu nokta birbirine dayanır. Paylaşmak için cihazın ekranına dokunulduktan sonra ilgili telefon numarası diğer cihaza eklenir. NFC teknolojisinin bu özelliği kullanıcıları numara girme zahmetinden kurtarmaktadır. Bu sayede kullanıcılar hatalı bir numara girme olasılığını da ortadan kaldırmış olurlar.

Günümüzde kullanıcılar fotoğraf almak ya da göndermek istediklerinde birçok farklı uygulamadan birini tercih edebilmektedirler. Bununla birlikte bazı durumlarda uygulamanın açılması, gönderilmek istenilen fotoğrafın bulunması ve gönderilmesi zaman alıcı bir süreç haline gelebilmektedir. Kullanıcılar NFC özelliğinden yararlanarak bu süreçte harcanan zamandan tasarruf edebilirler. Bunun için ilk adım elbette her iki telefonda NFC özelliğinin açık olmasıdır. Daha sonra paylaşılmak istenilen fotoğraf açılır ve her iki cihaz NFC çipinin bulunduğu noktadan arka arkaya getirilir. Telefon seçilen fotoğrafın paylaşılması için ekrana tıklanmasını ister. Ekrana tıklandıktan sonra ilgili fotoğraf diğer cihaza kaydedilir.

NFC ile belge göndermek telefon numarası ve fotoğraf göndermeye göre biraz daha zor bir işlem olarak kabul edilir. Bunun nedeni NFC’nin bazen istenilen belge yerine belgeyi açmaya yarayan uygulamayı göndermeye çalışmasıdır. Bu özelliğin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için dosya açıldıktan sonra köşedeki üç noktaya tıklanmalı ve menü açılmalıdır. Daha sonra Paylaş düğmesine ve menüdeki Android Beam seçeneğine tıklanması gerekir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra eğer NFC açık değilse cihaz kullanıcıdan bu özelliği açmasını ister. Özellik açıldıktan sonra belgenin gönderilmek istenildiği cihaz telefona yaslanır ve kısa bir süre beklenir. Ekrana bir kez dokunulmasıyla birlikte ilgili belge karşı telefona geçmiş olur.

Kullanıcılar istikamet almak ve göndermek için de NFC teknolojisinden yararlanabilirler. Bunun için ilk olarak Google Haritalar açılmalıdır. Seçilen bir nokta ile bulunulan nokta arasında bir istikamet belirlenir. NFC özelliği açık olan cihazlar birbirine NFC çiplerinin olduğu noktadan yaslandıktan sonra ekrana dokunularak istikamet gönderimi tamamlanabilir.

NFC özelliği kredi kartlarında kullanıldığı gibi akıllı telefonlarla da ödeme yapmayı sağlar. Bunun için tamamlanması gereken ilk adım kredi kartının akıllı telefona kaydedilmesidir. Android mağazasında yer alan Google Pay uygulaması akıllı telefona indirilerek kredi ya da banka kartının uygulamaya kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra temassız ödeme imkanı veren mağazalarda telefonun NFC özelliğinin açılması ve ödeme yapılması mümkün olabilmektedir.

NFC Güvenli midir?

NFC teknolojisinde iletişim havadan ve radyo dalgaları aracılığıyla sağlandığından NFC özelliğinin korunmasında kullanılan bir güvenlik önlemi yoktur. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için cihazlar dip dibe olmalıdır. Bu güvenlik açığının çok ciddi sorunlara neden olmasını engelleyen önemli bir faktör olarak kabul edilir.

Gerekli olmadığı sürece NFC özelliğinin aktive edilmemesi ve olası çalınma durumunda bu özelliğin açılmaması için telefona kilit koyulması etkili yöntemler olarak kabul edilebilir.