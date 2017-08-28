New York Polis Teşkilatı’nın yeni projesi doğrultusunda Windows Phone cihazlar yavaş yavaş departmanın envanterinden kaldırılıyor ve yerlerine iPhone modeller geçiyor.

New York Polis Teşkilatı, birkaç yıl önce 160 milyon dolarlık bir proje ile akıllı telefon alımı başlatmıştı. NYPD; proje kapsamında, Microsoft’tan on binlerce akıllı telefon alımı gerçekleştirdi.

Ne var ki teşkilat, Microsoft’un pek çok akıllı telefona olan desteğini çekeceğini açıklaması üzerine Windows Phone temelli akıllı cihazları iPhone’lar ile değiştirme kararı aldı. İlk etapta, 36.000 Microsoft telefonunun yerine Apple’ın modelleri geçti. Yıl sonuna kadar tüm Windows Mobile modelleri iPhone’lar ile değiştirilecek.

NYPD teknoloji yöneticisi Jessica Tisch, söz konusu haberi bizzat doğruladı.