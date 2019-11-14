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Nickelodeon ve Netflix uzun soluklu bir anlaşma imzaladı!
Netflix, Disney+’ın açılışına yanıt olarak anismasyon karakterleri ile tanınan yapımcı firma Nickelodeon ile anlaşma sağladı!
Disney‘in yeni yayın hizmetinin başlatılmasına yanıt olarak, Nickelodeon ve Netflix, Nick karakterleri ile yeni filmler ve diziler oluşturmak için bir ekip kurduklarını ve daha fazla Nick içeriğini Netflix’e getirdiklerini açıkladı!
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Netflix tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırken, bu anlaşmanın uzun soluklu bir anlaşma olacağı söylendi. Nickelodeon ile yapılan bu anlaşmayı değerlendiren Netflix Orjinal Animasyon Yapımları Başkan Yardımcısı Melissa Cobb “Yeni sesler bulmaya ve Netflix’teki küresel izleyicimize cesur hikayeler anlatmaya çalışırken yeni yollarla Brian Robbins, Ramsey Naito ve Nickelodeon gibi yaratıcı ekiplerle işbirliğine devam etmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.
Ünlü animasyon filmleri ve karakterleri ile tanınan firma ile yapılan anlaşmanın detaylarında, birçok hazır dizi ve filmlerin Netflix’e ekleneceği vurgulandı. Yani The Loud House ve Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘da Netflix’e eklenenler arasında olacak. Ayrıca yeni filmler ve diziler bu ortaklıkla birlikte platforma eklenecek.
13 Kasım’da Disney tarafından yapılan açıklamada, Disney+ Platformunun 10 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı söylendi. Bu kullanıcı sayısına sadece açıldığı gün içinde ulaşıldığı söylendi. Ayrıca platformun 2024 yılına kadar 90 milyon kullanıcı sayısına ulaşmasını beklediklerini de bu açıklamada basına aktardılar.
Netflix’ten gelen bu hamlenin Disney+’ın bu çıkışına yanıt olarak geldiği söylenirken animasyon severleri bu şekilde Disney+’tan kendilerine çekmeye çalışacaklar gibi görünüyor. Aynı zamanda Netflix’in sadece Amerika’da 60 milyon ve dünya genelinde 158 milyon abone sayısına sahip olduğunu belirtelim.
Sosyal Medya
Facebook, iOS cihazlardaki kamera hatasını düzelttiğini açıkladı!
Facebook, geçtiğimiz günlerde iOS cihazlarda yer alan uygulama içi kamera hatasını çözdüğünü açıkladı. Bu haberle birlikte, firma Facebook, İnstagram ve Whatsapp’ta yer alan tüm izinlerini güncellemiş oldu.
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Geçen haftalarda bir Web dizaynerın Facebook üzerinde tespit ettiği bir hatayı fark ederek, Twitter üzerinden yayınladığına şahit olmuştu. Bu tabiki sosyal mecrada sansasyon yaratarak hızlıca diğer mecralara da yayılmaya başladı.
Yer alan hata iOS kullanıcıları için Facebook uygulaması üzerinde dolaşırken herhangi bir sekmeye girip, geri dönüş yaptığınız takdirde arka planda izin vermediğiniz hatta açmadığınız halde kamera uygulamasının çalıştığını gösteriyordu. Belki de fark edilen hata arka planda aktif olarak siz uygulamadan çıkmadan sürekli açık olarak çalışabilirdi. Şu an net olarak kapsamını bilmesekte Facebook şirketi hatayı fark edip, hızlı bir aksiyon aldı.
Web dizayner Joshua Maddux, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hatayı daha derinlemesine inceleme fırsatı bulduğunu aktardı. Türkçeye tercüme ederek, yapılan açıklamayı sizlere aktarıyorum:
Facebook’ta gizlilik ve güvenlikle alakalı bir açık keşfedildi. Akışınızın arkasında kameranın görüntülenmesini izin veren bir açığı uygulamada buldum. Kamera, halı tarafına bakıyor, bunun da notunu düşüyorum.
Dün, bu ihmalin kötü ellerde ne denli olumsuz sonuçlar getirebileceğinden bahsetmiştik. Yer alan açığın niye ve neden oluştuğuna dair şirket, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Zaten firma da üzerinden çok zaman geçmeden bu hatayı çözdüklerini aktardılar. Fakat, tahminlere göre iOS 13’te bulunan yeni izin sisteminden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.
Yine de işinizi sağlama almak isterseniz, iPhone kamera ve mikrofon izinlerini, cihazınızda yer alan ayarlar sekmesinden iptal edebilirsiniz. Ayarlar > Gizlilik > Kamera > Facebook ve Ayarlar > İzinler > Mikrofon > Facebook seçeneğine gelerek bu tip endişelerden tamamen kurtulabilirsiniz.
Haber
Netflix ve Berkun Oya işbirliğiyle yeni bir dizi geliyor! Çekimler başladı
Dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix, Berkun Oya önderliğinde sosyal sorunlara değinen bir drama dizisinin çekimlerine başladı.
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Türkiye’nin en önemli senaristlerinden Berkun Oya tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen dizinin yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.
Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor. Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul‘un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişenleri konu alıyor. Şimdi ise ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.
Dizi/Film/Kitap
Sonic Movie: Yeni fragmanla, kirpi tamamen yenilendi!
Sonic filmi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte seyirciye sunulmuştu. Fakat gelen tepkilerin ardından yapımcı firma kirpinin dizaynını tamamen değiştirmeye karar vermiş gözüküyor.
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Sonic’i hepimiz 2000’li yılların başında çizgi film kuşağında gözlerimizi kamaştıran hızlı koşabilen bir kirpi olarak tanıyoruz. Şu an bile hala çizgi film sektöründe yeni versiyonları çıkan karakterin hızlı koştuğunu ve bununla birlikte etrafında bir ışık hüzmesi bıraktığını biliriz. Böylece düşmanlarla baş edebilir. Yüzükleri toplar ve Dr. Eggmen ile baş edip arkadaşlarının imdadına koşar. Peki tanıdığımız Sonic nerede?
Geçtiğimiz aylarda Sega, Paramount Pictures ile antlaşma yaparak lisans haklarını karakterle ilgili bir film yapması için devrini sağlamıştı. Bu antlaşma sonunda da aşağıda gördüğünüz çizgi karakteri yapım şirketi biz seyircilere sunmuştu.
Görüldüğü üzere, bu bizim senelerdir bildiğimiz Sonic ile yakından uzaktan alakalı bir çizim değil. Kuzeni desek o da olamaz. Neden böyle oldu açıklayayım. Firma, yapımın çok çok erken bir aşamasını gösterime açtığı için bizim de karşımıza böyle bir sonuç çıktı. İnsanların ağır eleştirileri üzerine Sega, yapım şirketine baskı yaparak dizaynı değiştirdi ve alışılagelmiş karizmatik kirpi kafayı tekrar hayatımıza soktu.
Tanıtım videosundaki ilk izlenimlerimiz, oldukça komik, bir o kadar sempatik ve yakışıklı kirpimiz maceradan maceraya koşmaya devam ediyor. Fakat bir farkla, kahramanımız başına gelecekleri gerçek dünya atmosferinde yapmak zorunda. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için eski trailerı da aşağıya konumlandırıyorum.
Kullanıcılardan gelen yorumlar, verilen izlenimi tam tersine çevirmeyi başarmış gözüküyor. Kullanılan CGI’ın bile değiştiğini gördüğümüz filmde karakterin seslendirmesini ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jim Carrrey üstlenmiş. Açıkçası ilk tanıtım videosundaki görünümü Jim bile kurtaramazdı onu belirtmeden de geçememek lazım.
Filmin yönetmeni Jeff Fowler, yılın başında çıkan ilk fragmanın ardından Twitter üzerinden bir gönderimde bulunmuştu. Açıklamalarında “Korkutucu tepkiler için sevenlerimizi teşekkürler” söylemlerinde bulundu. Son açıklamalarında ise “Böylesine bir fragman daha fazla heyecanlandıramazdı” dedi.
Filmin yönetmenin bile beğenmediği bir filmden hayır gelmeyeceği aşikardı. Güzel bir hamle yapıldığını söyleyebiliriz.