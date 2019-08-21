Netflix Türkiye’den çekilir mi? Neler düşünüyoruz? (VIDEO)

Son dönemde söylentiler üzerine konuşulan Netflix‘in Türkiye’den çekilme konusunu değerlendirdik. İlk olarak RTÜK denetimine giren internet üzerinden yayın yapan içerik platformları başta Netflix olmak üzere Blu TV ve Puhu TV gibi servislerin sansüre uğrayacağı konuşulmuştu.

Zaman zaman tartışma konusu olan Netflix için ise ortaya atılan iddialarda yaptırımlar üzerine Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandıracağı söylenen Netflix için bir değerlendirme videosu hazırladık. Ersin, Kerem ve Aydoğan üçlüsü olarak Netflix’in Türkiye’den çekilme ihtimalini değerlendiriyoruz.

İyi seyirler…