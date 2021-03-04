Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam geldi

Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 20 ile 50 arasında arttı.

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Avrupa’da sayılı ofisine İstanbul’u da eklemeye hazırlanan Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına yeni fiyatları ile merhaba dedi. Yapılan zammın ardından Netflix’in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı. Böylece Üç farklı pakete sahip olan Netflix, tüm paketlerinde artış yaptı.

Zamlanan fiyatlar ile birlikte, 17.99 TL olan Temel Plan yani tek ekran paketi 26.99 TL‘ye. 29.99 olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 40.99 TL‘ye. Son olarak 41.99 TL’den olan Özel Plan paketi ise 54.99 TL‘ye yükseldi.

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Netflix tarafından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan fiyat artışını şu sözlerle duyurdu:

“Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.”

Son olarak 4 Mart’tan itibaren her üyenin abonelik gününe göre bilgilendirme yapıldığını ve yeni fiyat geçişi sağlanacak.

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