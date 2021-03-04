Genel
Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam geldi
Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 20 ile 50 arasında arttı.
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Avrupa’da sayılı ofisine İstanbul’u da eklemeye hazırlanan Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına yeni fiyatları ile merhaba dedi. Yapılan zammın ardından Netflix’in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı. Böylece Üç farklı pakete sahip olan Netflix, tüm paketlerinde artış yaptı.
Zamlanan fiyatlar ile birlikte, 17.99 TL olan Temel Plan yani tek ekran paketi 26.99 TL‘ye. 29.99 olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 40.99 TL‘ye. Son olarak 41.99 TL’den olan Özel Plan paketi ise 54.99 TL‘ye yükseldi.
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Netflix tarafından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan fiyat artışını şu sözlerle duyurdu:
“Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.”
Son olarak 4 Mart’tan itibaren her üyenin abonelik gününe göre bilgilendirme yapıldığını ve yeni fiyat geçişi sağlanacak.
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Genel
4K destekli yeni Nintendo Switch konsolları bu yıl gelebilir!
Nintendo Switch oyun konsolu 4K desteğine kavuşuyor. Samsung‘un yeni nesil konsollara OLED ekran ürettiği iddia ediliyor.
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OLED ekranlı ve 4K destekli Nintendo Switch Pro modeline hazır olun!
Nintendo oyun dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Switch oyun konsolu ile başarılı işlere imza atan firma, yeni bir versiyon için kolları sıvadı. Hali hazırda yeni bir oyun konsolu çıkartmayacaklarını daha önceden açıklayan firma, kararından dönmüş gibi gözüküyor. İlginç işlere imza atan Japon devi oyun konsolunda yükseltme yapmayı planlıyor. Bloomber‘de ortaya atılan iddiaya göre, Nintendo Switch Pro geliyor. Hem de OLED ekranlı ve 4K destekli olarak.
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Söylentilere göre Samsung‘un üreteceği yeni nesil OLED ekranlar, Nintendo Switch Pro modelinde yer alacak. Bu sayede firma kullanıcılarına el konsolu olarak daha net ve canlı bir görüntü vadedecek. Ayrıca oyun konsolunun TV‘ye bağlandığı anda 4K desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 7 inçlik ekranı ile piyasaya çıkması beklenen oyun konsolunun Haziran 2021‘de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım Nintendo son anda karar değişikliği yapacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca konsolun “yeni nesil” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 4G Google Play Console’da ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A72 4G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Merakla beklenen akıllı telefon Google Play Console‘da ortaya çıktı.
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Akıllı telefon Snapdragon 720G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Piyasadaki güçlü isimlerden biri olan Güney Kore devi, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için kolları sıvadı. An itibariyle Galaxy A72 serisi için geri sayıma geçen firma, yakında cihazı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Bununla birlikte serinin 4G özellikli üyesi de Google Play Console platformunda ortaya çıktı. Detaylı teknik özellikleri ortaya çıkmayan cihazın çıkışının yakın olduğuna dair söylentiler arttı.
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Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Samsung Galaxy A72 4G FullHD+ ekran ile geleceği de kesin olarak belli oldu. Google Play Console dışında bazı söylentilere göre akıllı telefon 6.7 inçlik delikli ekran ile gelecek. Ayrıca cihazın bir adet ön ve üç adet arka olmak üzere toplamda dört adet kamera ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların yanı sıra akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 25W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Martın ikinci haftasında bizleri karşılayacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Uzay Aracı Starship, İniş Yaptıktan Sonra Patladı!
SpaceX’in yeni nesil uzay aracı Starship 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başardı, ancak araç bir süre bekledikten sonra patladı.
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Starship, platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Ancak bir süre sonra motor gövdesinde alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patlama gerçekleşti.
Starship diğer araçlardan farklı olarak, Mars`a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirilmiş bir araç. Dev boyutlu roketin daha önceki iki denemesi de başarısız sonuç vermişti. Elon Musk, ise konuya ilişkin olarak; şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini söyledi. Yine web sitelerinde yaptıkları paylaşımda da Starship için güvenli bir iniş gerçekleştirmenin hem önemini hem de zorluğunu açıklamıştı.
Teksas’taki Boca Chica deneme platformunda gerçekleştirilen uçuş sonrası oluşan patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının sebep olduğu bilgisi açıklanan detaylar arasında. Ayrıca fırlatıldıktan sonra ortalama 6 dakika 26 saniye sonra inişe geçtiği sırada yere çarparak patladı.
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