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Netflix

Netflix Türkiye, deneme süresi için farklı ücretler talep ediyor!

Netflix Türkiye

Netflix Türkiye, geçtiğimiz aylarda ülkemizde 30 günlük deneme süresini kaldırmıştı. Dün itibarıyla da firmanın bu karardan vazgeçtiğini ve deneme süresinin 1,99 TL’ye kullanıcılara sunulduğunu haberleştirmiştik. Daha sonrasında ise fark ettik ki, ücretlendirme konusunda farklı tutarlar da kullanıcılara önerilebiliyor.

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Netflix Türkiye, platforma üye olan kullanıcılara avantajlar sunmak istiyor. Bu avantajların en başında elbette aboneliğin ücreti yer alıyor. Sadece ilk kez Netflix’e üye olan kullanıcılar için sunulan bu ayrıcalığı, firma farklı ücretlendirme modelleri sunarak müşterilerinden tahsis ediyor. Fakat, “https://www.netflix.com/tr/” üzerinde test ettiğimize göre, belli aralıklarla ve farklı cihazlarla siteye giriş yaptığınız zaman abonelik ücretleri de değişiyor. Muhtemelen, internet tarayıcınızın çerezleri temizlendikçe öneriler de yenileniyor.

Netflix Türkiye

                                                                       Ücretli Deneme Fırsatı

Ücretli deneme fırsatı seçeneğinin, dünya üzerinde sadece Türkiye’de kullanıma açık olduğu biliniyor. Diğer ülkelerde Netflix, 30 gün boyunca ücretsiz kullanılabiliyor. Ülkemizde yapılan bu değişikliğin sebepleri arasında, sanal kart açıklarıyla hesap kullanımının yoğunlukta olması görülüyor. Kullanıcılar, deneme fırsatını bu yöntemlerle birlikte her ay kullanmaya devam ediyor, böylelikle standart abonelik ücretlerini ödemek zorunda kalmıyorlar.

Netflix Türkiye

                                                 Aylık 1,99 TL Deneme Fırsatı

Gösterilen abonelik ücretleri arasında; standart ücret, 0.20 TL, 1.99 TL, 8.99 TL gibi birbirinden farklı dört seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden hangisi önünüze düşerse, ona göre bir ücret ödüyorsunuz. Açıkçası, uygulanan bu politika hiç adil değil. Çünkü, Netflix’e müşteri olmak isteyen biri, sadece tarayıcıyı açıyor ve o an hangi fırsat önünüze düşerse onu seçip, ödemesini tamamlıyor. Müşteriler, deneme üyeliğinden ücretsiz yararlanabildikleri gibi, aynı üyelik modeli için daha yüksek bir ücretlendirme olan 8.99 TL’ de ödeyebiliyorlar.

Netflix Türkiye

                                          Aylık 8,99TL’ye Deneme Fırsatı

Dileriz ki deneme fırsatı için “rastgele” verilen fırsat teklifleri sadece bir hatadan ibarettir. Netflix’in uyguladığı yeni politika devam ederse, kullanıcılar bu durumdan hiç hoşnut olmayacaklardır.

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Genel

Netflix deneme sürümü Türkiye için tekrar aktif hale geldi!

20 Ağustos 2020

Yazan:

Geçtiğimiz aylarda sadece ülkemiz için sonlandırılan Netflix ilk ay deneme sürümü fırsatı, bugün itibariyle tekrar aktif hale geldi. Geçmişte sistem hakkında, pazarlama stratejisi sebebiyle kaldırıldı gibi bir açıklamada bulunan firma, bu hamleyle birlikte kullanıcıların yüzünü güldürdü.

Platforma ait internet adresine giriş yaptığınızda, öncelerde 30 gün ücretsiz sunulan ilk ay deneme paketini 1,99 TL’ye elde edebiliyoruz. Ayrıca geçmişte bu fırsattan yararlanan kullanıcıların da yeni sistemden faydalanabildiği söyleniyor. Yeni 1,99 TL ücretle kullanabildiğimiz deneme fırsatı türünün sadece Türkiye’de aktif olduğu söyleniyor. Ek olarak daha geçmişte çeşitli sanal kartlar gibi açıkları kullanarak, platformda üyelik elde edebilen kişiler için Netflix’in ek önlemler aldığı konuşulmakta.

netflix deneme sürümü
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Fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin yeni hesaplarıyla platforma ait internet sitesine girmesi, e-posta adreslerini yazarak kırmızı butona dokunması ve son olarak kart bilgilerini platforma aktarması gerekiyor. Eğer 1,99 TL’lik fırsattan yaralanamıyorsanız, çerezler gibi tarayıcı unsurlarını temizleyerek tekrar denemeniz gerekiyor. Ayrıca eskiden olduğu gibi, deneme sürümü içerisinde istediğimiz herhangi bir üyelik türünü de seçebiliyoruz.

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Dizi/Film/Kitap

Sherlock Holmes’un kardeşini konu alan Enola Holmes için ilk video geldi

17 Ağustos 2020

Yazan:

enola holmes netflix

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Sherlock Holmes’ün kız kardeşini konu alacak olan Enola Holmes filmi için ilk video Netflix resmi Twitter hesabı üzerinde yayınlandı. Stranger Things’den tanıdığımız sevilen oyuncu Millie Bobby Brown’ın Enola karakterini canladıracağı film, önemli isimleri kadrosunda bulundurmasıyla ilgi çekiyor.

Enola, Sherlock Holmes roman serisinde, iki ağabeyinden daha geç ve daha yetenekli olmasıyla biliniyor. Yapımda Sherlock Holmes rolünde, DC Comics evreninden tanıdığımız Henry Cavill ve diğer erkek kardeş olan Mycroft Holmes rolünde ise Sam Claflin yer alıyor. Açık olarak bir duyuru videosu olduğunu söyleyebileceğimiz yapıma ait fragmanın yakın gelecekte paylaşılması bekleniyor.

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Twitter paylaşımında Netflix, “alone loshme reeebtpms wnettyrhitd” sözleriyle videoyu yayınladı. Mantıklı şekilde düşündüğümüzde hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeleri ters çevirip okuduğumuzda ise, Enola Holmes’un 23 Eylül tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağını öğreniyoruz. Muzip şakasıyla seriye uygun bir atıf yapan Netflix, Enola Holmes ile büyük bir başarı yakalamayı hedefliyor.

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Netflix

Netflix, oynatma hızını değiştirebilme özelliğini sunmaya başladı

1 Ağustos 2020

Yazan:

Netflix, Android uygulamasında uzun bir süredir test ettiği video oynatma hızını değiştirebilme özelliğini kademeli olarak sunmaya başladı. Yeni özellikle beraber, platformdaki büyük eksikliklerden biri giderilmiş olacak.

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İlk olarak 2019‘un Ekim ayında testlere başlayan Netflix, dün yaptığı açıklamasında dizi ve filmleri yavaşlatmayı veya hızlandırmayı sağlayacak yeni özelliğinin son aşamalarına geldiğini ve bugünden itibaren kademeli olarak Android kullanıcılarına sunmaya başladığını söyledi.

Netflix, içerikleri hızlandırma ve yavaşlatmaya izin verecek

Kullanıcılar, sunulacak yeni özellik sayesinde tıpkı YouTube’da olduğu gibi içerikleri 0,75x – 0,5x oranında yavaşlatarak; 1,25x – 1,5x oranında ise hızlandırarak izleyebilecek. Öncelikle Android kullanıcılarına gelecek olan bu özelliğin kademeli olarak Netflix‘in iOS ve web sürümüne de eklenmesi planlanıyor.

Netflix

Netflix tarafından yapılan açıklamada bu özelliği getirmeden önce her kesimin görüşlerinin dikkate alındığı ve büyük bir hassasiyetle çalışıldığı belirtildi. Ayrıca şirket, üyelerin %80‘inden fazlasının alt yazıları kullanmayı tercih ettiğini ve bunların birçoğunun yeni diller öğrenmek için dublaj ve alt yazıyı tercih ettiğini bildirdiklerini açıkladı. Netflix‘in verilerine göre son 2 yılda, İngilizce olmayan içeriklerin ABD‘deki izlenme oranı %33 artış gösterdiği görülüyor. Bu kullanıcıların önemli bir kısmı alt yazı veya dublajı takip ederken hızını yavaşlatmayı ya da hızlandırmayı önemsiyor.

Her içerikte özel olarak ayarlama yapılacak

Netflix, aynı zamanda özelliği geliştirirken bazı içerik üreticilerinin de endişelerini dikkate aldığını ifade ederken, “Yürütme hızlarının aralığını sınırladık ve üyelerin, kullandıkları son hıza göre ayarlarını sabitlemek yerine yeni bir şey izlediklerinde hızı değiştirmelerini şart koştuk.” diye ekledi.

Netflix

Ayrıca Netflix’e göre, aynı içeriği oynatma hızını değiştirerek ve değiştirmeyerek izleyen kullanıcıların, izlediği içeriğin kalitesine yönelik algısı değişmiyor.

Hızlı ve yavaş oynatma sırasında seste meydana gelecek olan bozulmaları da otomatik olarak düzelteceklerini ifade eden Netflix, yeni oynatma hızı ayarlama özelliğini ne zaman yayınlayacaklarına ilişkin “Bu özelliği, Android mobil cihazlarda kullanıma sunuyoruz, ayrıca iOS ve Web’de de test etmeye başlayacağız.” açıklamasını yaptı.

Anlaşılan Netflix, getireceği özelliği sunmadan önce ince eleyip sık dokuyor ve yaratacağı bütün olumlu – olumsuz ihtimalleri de düşünerek adım atıyor.

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