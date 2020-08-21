Netflix Türkiye, deneme süresi için farklı ücretler talep ediyor!

Netflix Türkiye, geçtiğimiz aylarda ülkemizde 30 günlük deneme süresini kaldırmıştı. Dün itibarıyla da firmanın bu karardan vazgeçtiğini ve deneme süresinin 1,99 TL’ye kullanıcılara sunulduğunu haberleştirmiştik. Daha sonrasında ise fark ettik ki, ücretlendirme konusunda farklı tutarlar da kullanıcılara önerilebiliyor.

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Netflix Türkiye, platforma üye olan kullanıcılara avantajlar sunmak istiyor. Bu avantajların en başında elbette aboneliğin ücreti yer alıyor. Sadece ilk kez Netflix’e üye olan kullanıcılar için sunulan bu ayrıcalığı, firma farklı ücretlendirme modelleri sunarak müşterilerinden tahsis ediyor. Fakat, “https://www.netflix.com/tr/” üzerinde test ettiğimize göre, belli aralıklarla ve farklı cihazlarla siteye giriş yaptığınız zaman abonelik ücretleri de değişiyor. Muhtemelen, internet tarayıcınızın çerezleri temizlendikçe öneriler de yenileniyor.

Ücretli deneme fırsatı seçeneğinin, dünya üzerinde sadece Türkiye’de kullanıma açık olduğu biliniyor. Diğer ülkelerde Netflix, 30 gün boyunca ücretsiz kullanılabiliyor. Ülkemizde yapılan bu değişikliğin sebepleri arasında, sanal kart açıklarıyla hesap kullanımının yoğunlukta olması görülüyor. Kullanıcılar, deneme fırsatını bu yöntemlerle birlikte her ay kullanmaya devam ediyor, böylelikle standart abonelik ücretlerini ödemek zorunda kalmıyorlar.

Gösterilen abonelik ücretleri arasında; standart ücret, 0.20 TL, 1.99 TL, 8.99 TL gibi birbirinden farklı dört seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden hangisi önünüze düşerse, ona göre bir ücret ödüyorsunuz. Açıkçası, uygulanan bu politika hiç adil değil. Çünkü, Netflix’e müşteri olmak isteyen biri, sadece tarayıcıyı açıyor ve o an hangi fırsat önünüze düşerse onu seçip, ödemesini tamamlıyor. Müşteriler, deneme üyeliğinden ücretsiz yararlanabildikleri gibi, aynı üyelik modeli için daha yüksek bir ücretlendirme olan 8.99 TL’ de ödeyebiliyorlar.

Dileriz ki deneme fırsatı için “rastgele” verilen fırsat teklifleri sadece bir hatadan ibarettir. Netflix’in uyguladığı yeni politika devam ederse, kullanıcılar bu durumdan hiç hoşnut olmayacaklardır.