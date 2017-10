Netflix, Stranger Things’den Sonra Severleri için Bir Devam Şovu Yayımlayacak

Netflix, Stranger Things’in popülaritesinden faydalanmaya devam ediyor.

Yeni gelecek ve adı Beyond Stranger Things olacak şov, yarın Netflix üzerinden tam yedi bölümü ile yayımlanacak ve Jim Rash tarafından sunulacak. Öncelerde The Walking Dead ve Star Trek: Discovery gibi diziler sonrasında da bir devam şovu tipinde yayımlar görmüştük fakat, bu yayınlar genelde hafta hafta yayımlanmıştı. Beyond Stranger Things ise tam aksine, bütün bölümleri ile birlikte tek seferde ve 2. Sezon ile birlikte çıkarak ilginç bir ilke imza atacak. İşte Beyond Stranger Things’in kısa videosu: