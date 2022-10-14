Bu yılın başlarında yapılan onay ve Microsoft ile yapılan ortaklığın ardından Netflix, Kasım ayında 12 ülkede daha düşük fiyatlı reklam destekli yeni bir plan başlatacağını duyurdu. Temel plana benzer şekilde, desteklenen bir telefon, tablet, bilgisayar veya TV’de 720p/HD kalitesinde oynatma sunuyor ve reklam göstermeye başlayacak.

Netflix, başlığa göre değişebilecek şekilde saatte ortalama 4 ila 5 dakika reklam göstereceğini söylüyor. Şirket, bir reklamın 15 ila 30 saniye arasında olabileceğini ve atlanabileceğini, ancak duraklatılabileceğini söyledi. Çocuk profillerinde ve oyunlarda reklam gösterilmeyecek. Plan, başlıkları indirme yeteneğine sahip olmayacak.

Reklamverenler için, ülke ve türe göre (örneğin aksiyon, drama, romantizm, bilim kurgu) geniş hedefleme yetenekleri sunacak. Reklamverenler ayrıca reklamlarının markalarıyla tutarsız olabilecek içeriklerde görünmesini engelleyebilecekler.

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Netflix, 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren reklamlarının görüntülenebilirliğini ve trafik geçerliliğini doğrulamak için DoubleVerify ve Integral Ad Science ile ortaklık kurdu. Reklamverenlerin Netflix’in hedef kitlelerine nasıl ulaşabileceğini anlamalarını sağlamak için Nielsen, 2023’ten itibaren ABD’de Dijital Reklam Derecelendirmelerini (DAR) kullanacak.

İçindekiler Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Netfix’in Reklam Destekli Planı ABD’de aylık 6.99 dolar ve 3 Kasım’da başlayacak. Ayrıca Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve İngiltere’de de kullanıma sunulacak. Netflix, planı zaman içinde daha fazla ülkede başlatmayı planladığını doğruladı.