Mozilla, Firefox Relay hizmetinde büyük bir genişlemeye gittiğini duyurdu. Kullanıcılar artık, gerçek numaranızı yazmak istemedikleri platform ve uygulamalara kaydolmak için özel olarak tasarlanmış ekstra bir telefon numarası alma şansına sahip olacaklar.

Firefox Relay’in halihazırda e-posta ile sunduğu özellikleriyle aynı olacak. Hizmete gerçek e-postanızla abone olduktan sonra ve diğer platformlara kaydolmak için “sahte” hesaplar oluşturuluyor. Hatta bu hesaplara gelen e-postalara, kişinin özel hayatında kullandığı e-postayı ifşa etmek zorunda kalmadan erişebiliyorsunuz.

Ancak telefon numaraları içeren versiyonda farklılıklar vardır. Birincisi, kullanıcının birkaç tane bulunduramayacağı ve bunları değiştirmeye devam edemeyeceğidir. Abonelik sırasında uygun bir numara seçilir ve bu numara kalıcı olarak sizin ekstra numaranız olur.

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Kayıtlı numara ayda 50 dakikaya kadar arama ve 75 kısa mesaj alabilir. Kullanıcı SMS’lere yanıt verebilir, ancak arama yapamaz veya istediği numaraya mesaj gönderemez, ancak bu durum gelecekte diğer planlarla değişebilir.

Bir diğer önemli fark ise fiyattadır. E-posta için Firefox Relay’in aylık ücreti yalnızca 1,99 dolar veya on iki aylık aboneliğe 0,99 karşılığında sahip olunabiliyor. E-posta abonelik hizmeti şuanda Amerika ve Kanada’da kullanılabiliyor, diğer pazarlar için herhangi bir bilgi şuanda bulunmuyor.

Kaynak: The Verge