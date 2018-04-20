Netflix mobil fragman özelliği iOS’a geldi. Sıra Adroid’de

Netflix mobil fragman özelliği bir süredir beklenen yeni özellikti. Firma 19 Nisan’da yaptığı bir duyuru ile Mobil Özel Videoların Tanıtımı başlığı altında 30 saniyelik fragman özelliğinin başladığını bildirdi. Geçen sene TV uygulamasına gelen özellik Netflix’i yoğunluklu olarak mobil cihazlarından kullanan kişilere bulunmaz nimet olacak. Kişiselleştirilen fragman serisinde sıralama Netflix hesabınızdaki beğenilerinize göre dizileceği için size uygun yeni içerikleri bulmak daha kolay olacak.

Netflix mobil fragman

Fragmanların en önemli özelliği telefonların dik ekran moduna uygun hazırlanmış olması. Bu da hem kullanımı hem hızlı hem de kolay yapıyor. Ana ekranda dairesel ikon içinde çıkacak olan fragmanlar bir nevi story mantığını taşıyacak. Ürün İnovasyon Yöneticisi Cameron Johnson mobil özel videoların son derece hızlı yüklendiğini ve spesifik zevklere göre kişiselleştirildiğini belirtiyor. Yani sizin ve arkasaşınızın sıralı fragmanları aynı olmayabilir. Sağa kaydırarak hızlıca videolar arasında geçiş yapan uygulamayı kısa zamanda Android’e de bekliyoruz. Nitekim firmanın kendi bloğunda yapılan açıklamada Android içi yakın zaman ibaresi kullanılmış.