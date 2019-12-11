Netflix
Netflix, ucuz abonelik planı sunmaya hazırlanıyor!
Netflix, bildiğiniz üzere dünya çapında birçok pazarda bulunan ücrete dayalı dizi ve film yayınlama servislerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu çaplı pazar ağına, bildiğiniz üzere bu sene itibariyle yüksek zam oranları uygulamıştı.
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Testlerine önce Hindistan pazarında başlayan şirket, market içerisinde en pahallı servis hizmeti sunan dağıtıcılar arasında. Görünen o ki Netflix bu durumun farkına varmış ve konuyla ilgili aksiyon alma gereğinde bulunmuş. Sadece mobilde oynatabildiğiniz paketin başarısını gören firma, şimdi de uzun süreli paketlerin fiyatında indirime gitmeyi planlıyor.
Bir çeyrek dönemde, 33 dolarlık paketin ücretinin %20’lik indirimle birlikte 27 dolara satın alınabildiğini görüyoruz. On iki aylık paketin ise, 67 dolardan 47 dolara düşerek karşımıza çıkıyor. Tabiki bu üç paketin de 4K çözünürlük için geçerli olduğunu eklemek isterim.
Netflix Seo’su Reed Hastings, Hindistan’da yapımcılıklarını üstlendikleri toplam içeriklere dolar bazında 300 milyon yatırımda bulunduklarını açıkladı. Yakın zamanda Disney Plus’ın da atak yaptığını düşündüğümüz takdirde Netflix’in bu tip kampanyalarda bulunmasını olağan karşılamak lazım.
Netflix
Netflix’ten bir yerli yapım daha geliyor: Atiye fragmanı yayınlandı!
Netflix’in çekimleri ve yapımı Türkiye’de gerçekleştirilen ikinci yerli dizi projesi detaylanmaya başladı. Başrollerini oyunculuk sektoründe ün yapmış olan Beren Saat ve Mehmet Günsür’un paylaşacağı dizinin adı Atiye olarak belirlenmiş.
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Genç ve güzel resmen Atiye’nin İstanbul’dan Şanlıurfa’daki dünyanın en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe’ye olan macerasını anlatacak dizinin ilk fragmanı Netflix’in resmi Youtube hesabından yayınlandı.
Kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın gibi oyuncuları da yer alıyor. Henüz yaratılan çalışmayla ilgili daha çok detay ortaya çıkmadı. Fakat konusuna baktığımız takdirde etkileyeci bir hikayeyle karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.
Atiye dizisinin ilk sezonu 27 Aralık Cuma günü tüm dünyayla birlikte Türkiye’de gösterime açılması bekleniyor. Umarız ki Masumiyet’te yakalanılan büyük başarı Türk sinema sektöründe yaratılan kötü algı bu yeni çalışmanın da etkisiyle çok daha kolay silinebilir.
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Nickelodeon ve Netflix uzun soluklu bir anlaşma imzaladı!
Netflix, Disney+’ın açılışına yanıt olarak anismasyon karakterleri ile tanınan yapımcı firma Nickelodeon ile anlaşma sağladı!
Disney‘in yeni yayın hizmetinin başlatılmasına yanıt olarak, Nickelodeon ve Netflix, Nick karakterleri ile yeni filmler ve diziler oluşturmak için bir ekip kurduklarını ve daha fazla Nick içeriğini Netflix’e getirdiklerini açıkladı!
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Netflix tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırken, bu anlaşmanın uzun soluklu bir anlaşma olacağı söylendi. Nickelodeon ile yapılan bu anlaşmayı değerlendiren Netflix Orjinal Animasyon Yapımları Başkan Yardımcısı Melissa Cobb “Yeni sesler bulmaya ve Netflix’teki küresel izleyicimize cesur hikayeler anlatmaya çalışırken yeni yollarla Brian Robbins, Ramsey Naito ve Nickelodeon gibi yaratıcı ekiplerle işbirliğine devam etmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.
Ünlü animasyon filmleri ve karakterleri ile tanınan firma ile yapılan anlaşmanın detaylarında, birçok hazır dizi ve filmlerin Netflix’e ekleneceği vurgulandı. Yani The Loud House ve Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘da Netflix’e eklenenler arasında olacak. Ayrıca yeni filmler ve diziler bu ortaklıkla birlikte platforma eklenecek.
13 Kasım’da Disney tarafından yapılan açıklamada, Disney+ Platformunun 10 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı söylendi. Bu kullanıcı sayısına sadece açıldığı gün içinde ulaşıldığı söylendi. Ayrıca platformun 2024 yılına kadar 90 milyon kullanıcı sayısına ulaşmasını beklediklerini de bu açıklamada basına aktardılar.
Netflix’ten gelen bu hamlenin Disney+’ın bu çıkışına yanıt olarak geldiği söylenirken animasyon severleri bu şekilde Disney+’tan kendilerine çekmeye çalışacaklar gibi görünüyor. Aynı zamanda Netflix’in sadece Amerika’da 60 milyon ve dünya genelinde 158 milyon abone sayısına sahip olduğunu belirtelim.
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Netflix ve Berkun Oya işbirliğiyle yeni bir dizi geliyor! Çekimler başladı
Dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix, Berkun Oya önderliğinde sosyal sorunlara değinen bir drama dizisinin çekimlerine başladı.
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Türkiye’nin en önemli senaristlerinden Berkun Oya tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen dizinin yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.
Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor. Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul‘un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişenleri konu alıyor. Şimdi ise ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.