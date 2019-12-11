Netflix, ucuz abonelik planı sunmaya hazırlanıyor!

Netflix, bildiğiniz üzere dünya çapında birçok pazarda bulunan ücrete dayalı dizi ve film yayınlama servislerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu çaplı pazar ağına, bildiğiniz üzere bu sene itibariyle yüksek zam oranları uygulamıştı.

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Testlerine önce Hindistan pazarında başlayan şirket, market içerisinde en pahallı servis hizmeti sunan dağıtıcılar arasında. Görünen o ki Netflix bu durumun farkına varmış ve konuyla ilgili aksiyon alma gereğinde bulunmuş. Sadece mobilde oynatabildiğiniz paketin başarısını gören firma, şimdi de uzun süreli paketlerin fiyatında indirime gitmeyi planlıyor.

Bir çeyrek dönemde, 33 dolarlık paketin ücretinin %20’lik indirimle birlikte 27 dolara satın alınabildiğini görüyoruz. On iki aylık paketin ise, 67 dolardan 47 dolara düşerek karşımıza çıkıyor. Tabiki bu üç paketin de 4K çözünürlük için geçerli olduğunu eklemek isterim.

Netflix Seo’su Reed Hastings, Hindistan’da yapımcılıklarını üstlendikleri toplam içeriklere dolar bazında 300 milyon yatırımda bulunduklarını açıkladı. Yakın zamanda Disney Plus’ın da atak yaptığını düşündüğümüz takdirde Netflix’in bu tip kampanyalarda bulunmasını olağan karşılamak lazım.