Netflix, ucuz abonelik planı sunmaya hazırlanıyor!

Disney‘in yeni yayın hizmetinin başlatılmasına yanıt olarak, Nickelodeon ve Netflix, Nick karakterleri ile yeni filmler ve diziler oluşturmak için bir ekip kurduklarını ve daha fazla Nick içeriğini Netflix’e getirdiklerini açıkladı!

İlginizi çekebilir: Netflix ve Berkun Oya işbirliğiyle yeni bir dizi geliyor! Çekimler başladı

Netflix tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırken, bu anlaşmanın uzun soluklu bir anlaşma olacağı söylendi. Nickelodeon ile yapılan bu anlaşmayı değerlendiren Netflix Orjinal Animasyon Yapımları Başkan Yardımcısı Melissa Cobb “Yeni sesler bulmaya ve Netflix’teki küresel izleyicimize cesur hikayeler anlatmaya çalışırken yeni yollarla Brian Robbins, Ramsey Naito ve Nickelodeon gibi yaratıcı ekiplerle işbirliğine devam etmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

Ünlü animasyon filmleri ve karakterleri ile tanınan firma ile yapılan anlaşmanın detaylarında, birçok hazır dizi ve filmlerin Netflix’e ekleneceği vurgulandı. Yani The Loud House ve Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘da Netflix’e eklenenler arasında olacak. Ayrıca yeni filmler ve diziler bu ortaklıkla birlikte platforma eklenecek.

13 Kasım’da Disney tarafından yapılan açıklamada, Disney+ Platformunun 10 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı söylendi. Bu kullanıcı sayısına sadece açıldığı gün içinde ulaşıldığı söylendi. Ayrıca platformun 2024 yılına kadar 90 milyon kullanıcı sayısına ulaşmasını beklediklerini de bu açıklamada basına aktardılar.

Netflix’ten gelen bu hamlenin Disney+’ın bu çıkışına yanıt olarak geldiği söylenirken animasyon severleri bu şekilde Disney+’tan kendilerine çekmeye çalışacaklar gibi görünüyor. Aynı zamanda Netflix’in sadece Amerika’da 60 milyon ve dünya genelinde 158 milyon abone sayısına sahip olduğunu belirtelim.