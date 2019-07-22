Netflix hisseleri düşüş yaşadı

Netflix, bu yılın ikinci çeyreğindeki kazanç raporunu açıkladı. Bu rapora göre Netflix son çeyrek içerisinde %12’lik bir düşüş yaşadı. Bu raporun içerisinde firmanın son bir hafta içerisinde 28 Milyar Dolar değer kaybettiği de kaydedilmiş durumda.

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Bu yıl beş milyon kullanıcı hedefiyle yola çıkan Netflix hedefini tutturamayınca hisse senetlerinin değer kaybetmesine de neden oldu. Dünya üzerinde 140 milyonun üzerinde abonesi bulunan firma 2011 yılından beri ilk kez ana vatanı ABD’de kullanıcı kaybı yaşadı. Bu yıl ikinci çeyrek içerisinde 2.7 milyon aboneye erişen firma 2018 yılının ikinci çeyreğinde 5.45 milyon yeni kullanıcı kazanmıştı.

Netflix’in bu konu hakkında yapmış olduğu açıklamaya göre beş milyon yeni kullanıcıya ulaşmak istediklerini ifade etti. Bunun yanında “ABD’de ikinci çeyrek içerisinde abone sayımızda değişiklik görülmese de üçüncü çeyrek içerisinde yüksek artış bekliyoruz.” sözleriyle ifade edildi.

Buna ek olarak üçüncü çeyreğin ilk günlerinde beklediklerin artışı gördüklerini ve yedi milyon kullanıcıya ulaşarak geçen seneyi geçmek istediklerini belirtti. Geçen sene üçüncü çeyrekte 6.1 milyon aboneye ulaşmışlardı.

Netflix neden böyle bir düşüş yaşadı?

Netflix son zamanlarda bu denli yüksek kayıplar vermesinin sebebi çok açık. Firmaya rakip olarak gelen servisler oldukça iddialı ve bu şirketler kendi servislerini kullanıma sunduktan sonra firma ile daha az işbirliği uygulayacaklar.

Bunu çok kısa bir örnek ile açıklayalım. Netflix içerisinde HBO yapımı Sherlock dizisini izleyebilmekteyiz. Ancak HBO Max kullanıma sunulduktan sonra Sherlock’un yeni sezonu yalnızca bu platform üzerinden izlenmeye sunulacak.

Veya Marvel, Pixar ve National Geographic yapımcıları ile ortaklık yapan Disney Plus servisinden sonra Netflix üzerinde daha az ortaklıkları bulunacak.

HBO Max ve Disney Plus servislerinin yanında eylül ayında hizmete başlayacak olan Apple TV+ da bulunuyor. Halihazırda Netflix’in rakibi olan Hulu ve Amazon Prime gibi servislerin yanına gelecek olan güçlü servisler, firmanın liderliğini sarsacağı apaçık ortada.

Netflix’in bu firmalar ile ortak yapımları yayınlanmaya devam edecek olsa da önümüzdeki günlerde büyük sıkıntılar çıkacağı ortada. Netflix Orijinal İçeriklerinin yanında içerik zenginliğini artıran bu yapımların azalması firma için büyük bir tehlike.

Artan rakiplerine karşılık Netflix tarafında ne tür bir strateji uygulayacak henüz bilinmiyor. Orijinal içerikleri ve bunun yanında yerel pazar içerisinde alacak olduğu içeriklerin yanında rakiplerinden bazı içeriklerin yayın haklarını satın alabilir.