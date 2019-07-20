YouTube Müzik mi Spotify mı Apple Müzik mi? Hangisi daha avantajlı? (VİDEO)

YouTube Müzik servisini detaylarıyla Spotify ve Apple Müzik ile kıyaslıyoruz.

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Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde resmen kullanıma açılan YouTube Premium servisiyle beraber gelen YouTube Müzik uygulamasını detaylandırıyoruz.

Temel anlamda Spotify, Apple Müzik, Deezer ve Tidal gibi bir müzik dinleme sistemi lolan YouTube Müzik, aylık ücreti, içerikleri ve sunduğu anvajlar ile dezavantajlarını Aydoğan ve Yıldıray değerlendiriyor.

İyi seyirler…