Netflix, Finlandiya’nın Helsinki kentinde bir “şirket içi oyun stüdyosu” kurulduğunu duyurdu. Eski Zynga ve EA Helsinki şefi Marko Lastikka yeni stüdyonun direktörü olacak. Henüz oyun stüdyosunun ismi açıklanmadı.

Yayın hizmeti, “yüz milyonlarca üyeye reklamsız veya uygulama içi satın alma olmadan çeşitli eğlenceli ve ilgi çekici orijinal oyunlar” sunmak için dünya standartlarında bir oyun stüdyosu oluşturmayı planladığını söylüyor. Netflix’in Oyun Stüdyoları Başkan Yardımcısı Amir Rahimi, yeni Fin stüdyosunun gerçek oyunlar yayınlamaya başlamasının biraz zaman alacağını vurguluyor. “[Proje] henüz başlangıç aşamasında ve yapılması gereken çok iş var. Oyun yapmak yıllar alabilir, bu nedenle önümüzdeki birkaç yıl içinde oyun stüdyomuzun temellerini atmayı dört gözle bekliyorum.”

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Netflix, 2021’in sonlarından bu yana hizmet aracılığıyla şimdilik üçüncü taraflarca yapılan oyunlar sunuyor. Bu yılın başlarında yayın devi, yine Helsinki’de bulunan ilk oyun stüdyosu Next Games’i satın aldı. Uzun vadede Netflix kendi oyunlarını daha fazla yayınlamak istiyor, ancak rakamlar yayın hizmetinin oyun kısmının şimdilik pek tutmadığını gösteriyor.