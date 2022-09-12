Netflix, belirli içeriklerin tek seferde izlenebildiği maraton modelinden vazgeçmeyi düşünüyor olabilir. Puck haber bültenine göre, izleyicileri daha uzun süre etkileşimde tutmak amacıyla akış, bazı gösterileri için haftalık yayınlara geçebilir.

Platformda halihazırda yarışma ve reality şovlarda kullanılan strateji, Amazon Prime Video, HBO Max ve Disney+ gibi rakip servisler tarafından standart olarak takip ediliyor. Araç, özellikle abone kaybı olan bir senaryoda Netflix’in nasıl değişebileceği ve alakalı kalmak için nasıl adapte olabileceği hakkında dahili konuşmaları ortaya koyuyor.

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Bu değişim yeni bir dizi veya yeni bir sezon çıktığında, birçok kişi onu bütünüyle görmek için yalnızca bir ay ödüyor ve bir daha asla ödeme yapmıyor; bunun yerine, her hafta bir bölüm yayınlanırsa, bu kullanıcıların bir aydan fazla ödeme yapma olasılığı daha yüksektir.

Gelire ihtiyacı olan ve reklam destekli bir mod hazırlayan Netflix için kullanıcıları daha uzun süre tutmak önemli olacak.