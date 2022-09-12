POCO X4 GT incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi 11T severler için daha güncel bir model olarak dikkat çeken POOC X4 GT, 144 Hz tazeleme hızı sunan Dolby Vision destekli ekranıyla göz dolduruyor.

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Not: Bu videodaki POCO X4 GT ürünü Xiaomi Türkiye tarafından inceleme için temin edilmiştir.

POCO X4 GT, şahsen X4 Pro fiyaskosundan sonra ilaç gibi geldi. Hem tasarımındaki sadelik ve şıklık hem de performans noktasındaki iddalı durumu ile dikkat çeken POCO X4 GT, günümüz şartlarında fazlasıyla tercih edilebilecek bir model.

Diğer POCO modellerinden de aşina olduğumuz gibi kamera noktasında yardımcı kameralarda biraz eksik olsa da diğer tüm noktalarda POCO X3 GT’nin üstüne fazlasıyla katılmış gibi. Kendi içerisinde POCO F4 ve Xiaomi 12 Lite modeline göre fiyat avantajı da bulunan X4 GT modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

POCO X4 GT Özellikleri;

Ekran: 6.67 inç IPS LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 650nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

RAM/Depolama: 8GB RAM/ 128GB Depolama

Kamera: 64MP+8MP+2MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5080 mAh

Şarj: 67W

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.3