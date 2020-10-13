Netflix
Netflix deneme sürümü, ABD dahil çoğu ülkede kaldırıldı
Netflix deneme sürümü, şirketin resmi olarak var olduğu pazarlarda yavaş yavaş kaldırılıyor. Bugünden itibaren Netflix’in deneme üyeliği, birkaç ülke haricinde tamamen veya kısmen kaldırıldı.
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Netflix deneme sürümünü geçtiğimiz aylarda Türkiye için kaldırmış, sonrasında ise ne yapmaya çalıştığını kimsenin çözemediği bir formatta geri getirmişti. Bugünden itibarense ABD’li yayın platformu, aynı hamleyi anavatanında da yapmaya başladı.
Yabancı basına verdiği demeçte deneme üyeliğini ABD’de kaldırdığını ifade eden Netflix’in Yardım Merkezi’nde ilgili değişiklik şu ifadelerle açıklanıyor: “Ücretsiz deneme mevcut değil ancak yine de kaydolarak Netflix’in sunduğu her şeyden yararlanabilirsiniz. Sözleşme yok, iptal ücreti yok, taahhüt yok.”
Netflix deneme sürümü, çoğu ülkede kaldırıldı: Yepyeni alternatif seçenekler var
Ayrıca Netflix, ücretsiz deneme sürümü imkanını sadece ABD’de değil; Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, İspanya (Avrupa ülkelerinin tamamı) ve bulunduğu pazarlardaki neredeyse tüm ülkeler için de kaldırmış durumda. Bu noktada şirket, deneme sürümünü kaldırdığı ülkelerdeki insanlar için yeni yeni pazarlama stratejileri test ediyor.
Örneğin şu an kontrol ettiğimizde ücretsiz deneme sürümü yerine ilk 2 ay %50 indirim veya ilk ay ücretli olup 2. ay ücretsiz izleyebilme gibi seçenekler sunmaya başladığını görüyoruz. Açıkçası Netflix’in insanlara deneme sürümüne alternatif olarak ne sunduğu tam olarak belli değil. Birkaç seçeneği aşağıdaki ekran görüntülerinde görebilirsiniz.
Netflix: 1 ay öde, 1 ay ücretsiz izle
Netflix hesabınızdan çıkış yapıp veya gizli sekme üzerinden netflix.com/tr adresine girdiğinizde size sunulacak seçeneklerden bir tanesi: 1 ay öde, 1 ay ücretsiz izle. Bu kampanyanın detaylarına inmeye çalıştığımız zaman, Netflix’in kullanıcıya üyeliği ilk ay ücretini vererek alıp ikinci ay ise ücretsiz kullanma imkanı tanıdığını fark ettik.
Aslında Netflix, bu şekilde teorik olarak deneme sürümü yine sunmuş oluyor; ama ilk ay yerine ikinci ay sahip olabiliyorsunuz.
Netflix deneme sürümü, ABD’de tamamen kaldırıldı
Netflix’in anavatanında ise deneme sürümünün tamamen kalktığı görülüyor. Yani tıpkı bir zamanlar Türkiye’de olduğu gibi ABD’de Netflix üyesi olmak isteyenler artık ilk aydan itibaren parasını vermek zorunda kalacaklar. Ayrıca şirket, The Verge ekibine verdiği demeçte deneme sürümünü ABD için kaldırdığını onayladı.
İlk 2 ay %50 indirim seçeneği
Netflix tarafından deneme sürümü için üretilen bir başka alternatif çözüm ise, ilk 2 ay %50 indirim. Bu kampanya sayesinde de yine şirket, aslında dolaylı olarak da olsa deneme sürümünü kullanıcılara sunmuş oluyor. Zaten deneme üyeliği açan birisi ilk ay para vermiyordu. Esasında %50 indirimle alarak o aradaki açık yine kapatılmış olacak.
İnternet
Netflix, şimdi de “Cuties” filmi yüzünden cezai suçlama aldı
Netflix, son zamanlarda Cuties adlı tartışmalı filmi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Şimdi, şirket filmle ilgili olarak suç duyurusuyla karşı karşıya. Teksas, Tyler County’deki büyük bir jüri Netflix’i suçladı. “Şirket bilerek, görsel malzemenin oluşturulduğu sırada 18 yaşından küçük, kısmen giyinmiş bir çocuğun cinsel organlarının veya kasık bölgesinin açık saçık sergisini tasvir eden görsel malzemeyi kullandı. Bu da cinselliğe olan ilgiye hitap ediyor. iddianameye göre filmin hiçbir ciddi, edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri yok.” Suçlama bir eyalet suçu. Heüz bir duruşma tarihi belirlenmedi. Şirketin eş CEO’ları Reed Hastings ve Ted Sarandos iddianamede isimlendirildi.
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Netflix, suçlamalara karşı ne cevap verdi?
Netflix, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorumdur” dedi. “Bu suçlama haksız ve biz filmin yanındayız.” Fransız filmi, Netflix’e göre “özgür ruhlu bir dans ekibine hayran kaldığında muhafazakar ailesinin geleneklerine isyan etmeye başlayan” 11 yaşındaki Müslüman bir kızı konu alıyor.
Cuties 9 Eylül’de yayına başlamadan önce bile, platform genç kızları cinselleştirdiği iddia edilen bir tanıtım afişi yüzünden geri tepti. Şirket, “uygunsuz” görüntüler için özür diledi ve filmin temsilcisi olmadığını söyledi. Bu arada Türkiye, Netflix’e ülkedeki Cuties’e erişimi engelleme talimatı verdi. Cuties, Ocak ayında galasını yaptığı Sundance Film Festivali‘nde bir ödül kazandı. Filmin yönetmeni Maïmouna Doucouré geçen ay Deadline’a, “filmi görmemiş kişilerden, aslında çocukların aşırı cinselleşmesinden özür dileyen bir film yaptığımı düşünen kişilerden” karakterine saldırılar aldığını söyledi. Ayrıca ölüm tehditleri aldığını iddia ediyor.
Netflix
Netflix, TV kullanıcılarına 365 günlük içerik planını gösterecek
Netflix, TV uygulamasında tek bir yerden izlenecek içerik bulmayı kolaylaştıran ‘Yeni ve Popüler’ sekmesini kullanıma sundu. Burada şirket, mevcut birkaç sekmeyi bir arada toplayacak ve 365 günlük içerik planını da kullanıcılara gösterecek.
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Netflix’in geçtiğimiz aylarda ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan kullanıcıları için, Spotify benzeri Karıştır ve Bir şey oynat özelliklerini denemeye başladığı ortaya çıkmıştı. Bugünlerde Netflix, esasında hem ana sayfayı düzene sokmak hem de içerikleri yerli yerince gruplamak adına TV uygulaması için ‘Yeni ve Popüler’ sekmesini yayınlamaya başlıyor. İlk kez nisan ayında testlerine başlanan bu sekme, Netflix’in yalnızca TV uygulamasında gösterilecek.
Netflix, TV için yeni sekmesini duyurdu: ‘Yeni & Popüler’
‘Yeni ve Popüler’ sekmesi, Netflix TV uygulamasında halihazırda var olan Yeni, Çok Yakında ve İlk 10 sekmelerini bir araya getiriyor. Ayrıca bu sekme, bir adet de Worth the Wait (Beklemeye değer) adlı yeni bölüm içeriyor. Burada aboneler, önümüzdeki 15 ila 365 gün arasında platforma gelecek içeriklerin bir ön izlemesini görebilecek.
‘Beklemeye değer’ bölümü Netflix uygulamasını TV ile kullananlar başta olmak üzere herkes için büyük bir önem taşıyor. Çünkü kullanıcılar burada platforma eklenecek içerikleri önceden görebilecek ve geldiğinde hatırlatması için hatırlatıcı da ayarlayabilecekler. Netflix geçen yılki fiyat artışlarına bağlı olarak ilk defa ciddi abone kaybı yaşamasına karşın, bu yıl büyük bir ivmeyle en az 10 milyon abone kazanmayı başardı.
Kullanıcı kitlesini elde tutma kaygısı nedeniyle şirket, abonelerinin yeni orijinal içeriklerden memnun olmasını sağlamak adına elinden geleni yapmaya özen gösteriyor. TV uygulamasında yaptığı yeni özellik ile beraber birkaç küçük süsleme de bu çabaların bir parçası.
Dizi/Film/Kitap
The Witcher dizisi, 3. Sezon için onayını aldı!
Popüler haber sitesi Redanian Intelligence, WGA veritabanın da ortaya çıkan yeni bilgileri paylaştı. WGA’dan elde edilen verilere göre Netflix’in beğenilen dizisi The Witcher, 3. Sezon onayını aldı. Sızıntılar, dizinin üçüncü sezonuyla 2022‘de seyircilerle buluşabileceği yönünde.
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The Witcher için üç sezonluk planlama
2019 senesinde ortaya çıkan raporlar, Netflix’in The Witcher dizisini en az 3 sezon olarak planladığını gösteriyordu. Dizi için KC Walsh tarafından, ‘Chilling Adventures of Sabrina’ benzeri üç sezonluk planlama iddiası da ortaya atılmıştı. Ancak bunun ardından diziyle alakalı bir gelişme yaşanmamıştı.
I’ve heard it got the Sabrina deal and is already re-upped for 3 seasons
— KC Walsh – Black Lives Matter (@TheComixKid) July 15, 2019
2019 senesinde ilk sezonuyla seyircilerin karşısına çıkan dizi oldukça beğenilmişti. İkinci sezon için alınan onayın ardından çalışmalar devam ederken Covid-19 pandemisi nedeniyle Mart ayında askıya alınan çekimler geçtiğimiz Ağustos ayında tekrar başlamıştı.
WGA veritabanına göre üçüncü sezon yolda
Çekimlerin başlamasıyla beraber ikinci sezonun ne zaman geleceğine dair birçok söylenti ortalıkta dolaşmaya başladı. Raporlara göre ise Netflix, önümüzdeki yıl ikinci sezonu yayına almayı planlıyor. The Witcher dizisi, henüz daha ikinci sezonuyla seyirciyle buluşmadan üçüncü sezon onayını almış görünüyor.
Writers Guild of America veritabanında ortaya çıkan bilgileri haberleştiren Redanian Intelligence, The Witcher dizisinin üçüncü sezonunun onaylandığını öne sürdü. Film endüstrisi için önemli olan sitenin kaynak gösterildiği haberle beraber gözler Netflix kanadına çevrilmiş durumda. Netflix’in üçüncü sezonla alakalı duyuru yapması bekleniyor.
Andrzej Sapkowski’nin kaleme aldığı kitap serisi üzerinden uyarlanan CD Project Red yapımı oyunun ardından dizi de sektörde oldukça büyük ilgiyle karşılanmıştı. Popüler kitap serisinden uyarlanan dizinin yeni sezonu da sektörde büyük beklentiye sahip.