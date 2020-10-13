Netflix deneme sürümü, ABD dahil çoğu ülkede kaldırıldı

Netflix deneme sürümü, şirketin resmi olarak var olduğu pazarlarda yavaş yavaş kaldırılıyor. Bugünden itibaren Netflix’in deneme üyeliği, birkaç ülke haricinde tamamen veya kısmen kaldırıldı.

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Netflix deneme sürümünü geçtiğimiz aylarda Türkiye için kaldırmış, sonrasında ise ne yapmaya çalıştığını kimsenin çözemediği bir formatta geri getirmişti. Bugünden itibarense ABD’li yayın platformu, aynı hamleyi anavatanında da yapmaya başladı.

Yabancı basına verdiği demeçte deneme üyeliğini ABD’de kaldırdığını ifade eden Netflix’in Yardım Merkezi’nde ilgili değişiklik şu ifadelerle açıklanıyor: “Ücretsiz deneme mevcut değil ancak yine de kaydolarak Netflix’in sunduğu her şeyden yararlanabilirsiniz. Sözleşme yok, iptal ücreti yok, taahhüt yok.”

Netflix deneme sürümü, çoğu ülkede kaldırıldı: Yepyeni alternatif seçenekler var

Ayrıca Netflix, ücretsiz deneme sürümü imkanını sadece ABD’de değil; Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, İspanya (Avrupa ülkelerinin tamamı) ve bulunduğu pazarlardaki neredeyse tüm ülkeler için de kaldırmış durumda. Bu noktada şirket, deneme sürümünü kaldırdığı ülkelerdeki insanlar için yeni yeni pazarlama stratejileri test ediyor.

Örneğin şu an kontrol ettiğimizde ücretsiz deneme sürümü yerine ilk 2 ay %50 indirim veya ilk ay ücretli olup 2. ay ücretsiz izleyebilme gibi seçenekler sunmaya başladığını görüyoruz. Açıkçası Netflix’in insanlara deneme sürümüne alternatif olarak ne sunduğu tam olarak belli değil. Birkaç seçeneği aşağıdaki ekran görüntülerinde görebilirsiniz.

Netflix: 1 ay öde, 1 ay ücretsiz izle

Netflix hesabınızdan çıkış yapıp veya gizli sekme üzerinden netflix.com/tr adresine girdiğinizde size sunulacak seçeneklerden bir tanesi: 1 ay öde, 1 ay ücretsiz izle. Bu kampanyanın detaylarına inmeye çalıştığımız zaman, Netflix’in kullanıcıya üyeliği ilk ay ücretini vererek alıp ikinci ay ise ücretsiz kullanma imkanı tanıdığını fark ettik.

Aslında Netflix, bu şekilde teorik olarak deneme sürümü yine sunmuş oluyor; ama ilk ay yerine ikinci ay sahip olabiliyorsunuz.

Netflix deneme sürümü, ABD’de tamamen kaldırıldı

Netflix’in anavatanında ise deneme sürümünün tamamen kalktığı görülüyor. Yani tıpkı bir zamanlar Türkiye’de olduğu gibi ABD’de Netflix üyesi olmak isteyenler artık ilk aydan itibaren parasını vermek zorunda kalacaklar. Ayrıca şirket, The Verge ekibine verdiği demeçte deneme sürümünü ABD için kaldırdığını onayladı.

İlk 2 ay %50 indirim seçeneği

Netflix tarafından deneme sürümü için üretilen bir başka alternatif çözüm ise, ilk 2 ay %50 indirim. Bu kampanya sayesinde de yine şirket, aslında dolaylı olarak da olsa deneme sürümünü kullanıcılara sunmuş oluyor. Zaten deneme üyeliği açan birisi ilk ay para vermiyordu. Esasında %50 indirimle alarak o aradaki açık yine kapatılmış olacak.