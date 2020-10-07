Netflix, şimdi de “Cuties” filmi yüzünden cezai suçlama aldı

Netflix, son zamanlarda Cuties adlı tartışmalı filmi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Şimdi, şirket filmle ilgili olarak suç duyurusuyla karşı karşıya. Teksas, Tyler County’deki büyük bir jüri Netflix’i suçladı. “Şirket bilerek, görsel malzemenin oluşturulduğu sırada 18 yaşından küçük, kısmen giyinmiş bir çocuğun cinsel organlarının veya kasık bölgesinin açık saçık sergisini tasvir eden görsel malzemeyi kullandı. Bu da cinselliğe olan ilgiye hitap ediyor. iddianameye göre filmin hiçbir ciddi, edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri yok.” Suçlama bir eyalet suçu. Heüz bir duruşma tarihi belirlenmedi. Şirketin eş CEO’ları Reed Hastings ve Ted Sarandos iddianamede isimlendirildi.

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Netflix, suçlamalara karşı ne cevap verdi?

Netflix, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorumdur” dedi. “Bu suçlama haksız ve biz filmin yanındayız.” Fransız filmi, Netflix’e göre “özgür ruhlu bir dans ekibine hayran kaldığında muhafazakar ailesinin geleneklerine isyan etmeye başlayan” 11 yaşındaki Müslüman bir kızı konu alıyor.

Cuties 9 Eylül’de yayına başlamadan önce bile, platform genç kızları cinselleştirdiği iddia edilen bir tanıtım afişi yüzünden geri tepti. Şirket, “uygunsuz” görüntüler için özür diledi ve filmin temsilcisi olmadığını söyledi. Bu arada Türkiye, Netflix’e ülkedeki Cuties’e erişimi engelleme talimatı verdi. Cuties, Ocak ayında galasını yaptığı Sundance Film Festivali‘nde bir ödül kazandı. Filmin yönetmeni Maïmouna Doucouré geçen ay Deadline’a, “filmi görmemiş kişilerden, aslında çocukların aşırı cinselleşmesinden özür dileyen bir film yaptığımı düşünen kişilerden” karakterine saldırılar aldığını söyledi. Ayrıca ölüm tehditleri aldığını iddia ediyor.