Netflix, şimdi de “Cuties” filmi yüzünden cezai suçlama aldı

Küresel bir pandemi kendi başına yeterince zor değilmiş gibi, COVID-19 kapılarını dünya çapında ruh sağlığı sorunlarına açtı. Küresel ruh sağlığı sorunlarının artmasıyla birlikte tıp uzmanları, farkındalığı artırmak ve ihtiyacı olanlara yardımcı kaynaklar sağlamak için sosyal medya platformlarıyla birlikte çalışıyor. Bu yüzden Facebook, Dünya Ruh Sağlığı Günü için tam zamanında yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezinin lansmanını duyurdu.

Facebook duygusal sağlık merkezi ne gibi etkiler yaratır?

Şirket, yeni merkeziyle ilgili; “Finansal stresle başa çıkma, ebeveynlik desteği, kayıp ve kederle başa çıkma, yönetme dahil olmak üzere ruh sağlığı desteğinin kritik alanlarına yatırım yapmak için dünyanın dört bir yanındaki önde gelen yetkililerle – NAMI, Kids Help Phone ve It’s OK to Talk gibi – birlikte çalışıyoruz. Bugün, önde gelen uzmanlardan ipuçları ve bilgiler içeren, Facebook uygulamasında merkezi bir kaynak merkezi olan Duygusal Sağlık’ı tanıtıyoruz. ” dedi. Bu özellik, insanların ruh sağlığı sorunları ile mücadele ederken ihtiyaç duydukları uzman desteğine bağlanmalarını kolaylaştırıyor. Facebook, zorlu zamanlarda gerçek değer sağlayan bir alan yaratmak için akıl sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Birlikte, mevcut ihtiyaçlar hakkında daha fazla şey öğrenirken, sağlanan bilgi ve kaynakları genişletmeye devam edecekler.

Yeni Duygusal Sağlık kaynaklarına ek olarak, Facebook artık sosyal medyanın zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için araştırmalara yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Facebook, “yalnızlık, sosyal bağlantı, teknoloji ve hepsinin nasıl kesiştiğine dair kolektif anlayışı geliştirmek için” Aspen Enstitüsü ile ortaklık kurdu. Birlikte, bulgularının ilk sonucu olarak “Yalnızlık Dersleri” adlı raporu yayınladılar. Facebook, ruh sağlığı uzmanlarıyla çalışmaya ve kimlik tespiti amacıyla araştırma yapmaya devam edecek.

Pek çok insan, sosyal medyayı artan ruh sağlığı sorunlarının ana itici gücü olarak görüyor, ancak uzun mesafeli insan bağlantısı ve çevrimiçi topluluklar gibi faydaları ile bunun tersini kolayca tartışabiliriz. Artıları ve eksileri değerlendirebiliriz, ancak gerçek şu ki Facebook yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor. En azından şirketin bu kritik sorunlarla doğrudan yüzleştiğini görerek rahatlayabiliriz.