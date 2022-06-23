Netflix akışa reklam ekleyeceğini onayladı. Haber, şirketin eş CEO’su Ted Sarandos tarafından Cannes Film Festivali‘ne katılımı sırasında duyuruldu.

Değişiklik, şirketin son çeyrekte kaydettiği negatif rakamlara bir yanıttır. Platform üç ayda 200 binden fazla abone kaybetti. Yönetici, Netflix’in zaten reklam satışı için “potansiyel ortaklarla pazarlıklarda” olduğunu söyledi.

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Ancak Sarandos, değişikliğin tüm aboneler için geçerli olmayacağını açıklıyor. “Bugün bildiğiniz gibi Netflix’e reklam eklemiyoruz. ‘Hey, daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim’ diyen insanlar için bir reklam katmanı ekliyoruz” diyor.

İçindekiler Netflix satma imkanı

Netflix satma imkanı

Son aylarda hisselerinde önemli düşüşler yaşayan akış devinin geri dönüşü için çıkış yolunun bu olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Yönetici, şirketin satın alınmasının her zaman bir olasılık olduğunu ve bunun için “gözlerin sonuna kadar açık” olması gerektiğini söylüyor, ancak Netflix ile keşfedilecek çok fazla pazar olduğu konusunda ısrar ediyor. “İşi büyütmeye devam etmek için yeterli ölçeğe, kârlılığa ve serbest nakit akışına sahibiz” dedi.

Reklam planlarının tüm pazarlar için ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir haber yok.