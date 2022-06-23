Huawei’nin İstanbul’da düzenlediği Avrupa ürün lansmanında Nova ailesine eklenen iki yeni ürüne göz atıyoruz. Huawei Nova Y90 ve Huawei Nova Y70 modellerini Aydoğan ve Eren değerlendiriyor. Detaylar videomuzda!

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Etkinlikte Huawei, orta fiyat segmentindeki yeni akıllı telefonları nova Y70 ve nova Y90’ı da tanıttı. nova Y70 güçlü 6000 mAh piliyle kullanıcıları şaşırtacak. nova Y90 ise 40W HUAWEI SuperCharge sayesinde yalnızca 30 dakikada %53’e kadar şarj olacak. Her iki cihaz da, 6,7 inç HUAWEI FullView ekrana ve ultra dar çerçevelere sahip. nova Y90 ve nova Y70 geniş ekranlar sayesinde rahat kullanım ve sürükleyici eğlence deneyimleri sağlıyor. Huawei’nin imza niteliğindeki olağanüstü fotoğrafçılık yetenekleri, şık tasarımı ve geniş depolama alanıyla bir araya gelen cihazlar, rekabetçi fiyatlarla harika yaşam tarzı akıllı telefonları oluşturuyor.