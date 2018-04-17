Ülkemizde de fazlasıyla popüler olan çevrimiçi yayın platformu Netflix, yaptığı açıklama ile 125 milyon aboneyi geçmeyi başardı. 2018’in ilk çeyreğinde toplam 7,4 milyon abone kazanan Netflix, sadece ABD’de 1,96 milyon abone kazanmasıyla hali hazırda en büyük pazarı olan Amerika’da büyümeye devam ediyor.

Netflix 2018 Q1 raporu

Ülkemizde de hızla abone kazanmayı devam eden Netflix, son günlerde La Casa de Papel, Lost in Space, Altered Carbon ve Collatarel gibi yapımları eklemesiyle tekrar dikkatleri üzerine topladı. Aynı zamanda yeni yapımlar için 8 milyar dolar bütçe ayırdığını da duyuran Netflix, bu yıl yerli yapım bir orijinal seriyi de karşımıza çıkaracak.