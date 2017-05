Netflix Hackerlarının Elinde 36 Farklı Yapımın Bölümleri Olabilir

Geçtiğimiz günlerde bir hacker grubu Netflix’in Orange is the New Black dizisinin yeni sezon bölümlerini The Pirate Bay’de yayınlamıştı.

Netflix’in dizisinin yayınlanmasının ardından grup ellerinde başka büyük medya şirketlerinin yapımlarının da olduğunu açıklamıştı. Görünen o ki söyledikleri şaka değilmiş. databreaches.net’te yer alan bilgilere göre bir sürü dizinin bölümlerinin yanı sıra bazı filmlerde grubun elinde.

Fox’un henüz yayınlanmamış olan New Girl dizisinin yeni sezonu, FX’in It’s Always Sunny in Philadelphia’nın yeni bölümleri ile beraber Vin Diesel’in başrolünü oynadığı XXX: Return of Xander Cage filmi, Netflix’te yayınlanacak olan Bill Nye Saves the World ve YouTube Red’e özel içerikler grubun elinde bulunuyor.

The Dark Overlord şirketleri kendilerine fidye vermesini ve vermedikleri takdirde ellerinde olan yapımları yayınlamakla tehdit ediyor. Şirketlerin hiç biri henüz bu durumla ilgili bir açıklama yapmış değil.