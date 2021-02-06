NesiniSevmiyorsunuz? | Samsung

Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan #NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Samsung oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Samsung ile devam ediyoruz.. Samsung, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Ayrıca birçok kullanıcıya sahip olmasının yanında kimileri bağlılık derecesinde seviyor. Kimileri ise hatalar ve sorunlarının çok olması sebebiyle nefret eder derece sevmiyor. Böylece biz de bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve gösterdiğiniz yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik.

Sizden gelen yorumlardan bazıları:

-Fiyat politikası.

-Pil optimizasyonu.

-İlk başta Apple ile dalga geçip sonra Apple her ne yaparsa aynısını yapması ve sözünün arkasında duramayan bir reklam politikası. -Çentik ve şarj aletlerinin kutudan çıkarılması buna en basit 2 örnek.

-Şuan en üst segmentte olan S21 Ultra’da bile 25 watt hızlı şarjı desteklemesi. Halbuki rakipleri 120 watt,65 watt hızlı şarj kullanıyorken -Samsung’un en üst seviye telefonunda 25 watt hızlı şarjı desteklemesi komik oluyor.

-Orta alt segment telefonlarında hala arayüz kasmaları.

-Güncelleme politikası.

-Video performansında kağıt üzerinde sunduğu özellikleri gerçekleştirememesi. Örneğin 4K60 fps kayıt var. Ama İphoneda ki gibi yağ gibi akmıyor, sahne atlamaları oluyor. 4k 60 fps moduna alınca 10 dakika sınır veriyor. Hdr modunu kapatıyor. Video sabitleyiciyi kapatıyor. Filtreleri kapatıyor. Daha bir çok kısıtlamalara gidiyor. Samsung Note 9 kullanıcısıyım. Benzeri iphone 8 plusta her özelliği açık dakika sınırı olmadan çekim yapabiliyorsun.

-Ultra dışındakilerine özen gösterilmemesine ek olarak Türkiye fiyat politikası.

-Kendini geliştirmemesi ve çok fazla telefon çıkarması.

-Size ürün göndermiyor oluşu.

-Güncelleme politikası.amiral gemisi diye çıkardığı telefona 2 tane android güncellmesi veriyor. Örnek Galaxy Note 9.

-Sony’yi Türkiye’den göndermesi.

-Sosyal medya optimizasyonu.

-Aynı dönemler içinde farklı modeller altında piyasaya fazla modeller sunması buna bağlı olarak da güncellemelerin zamanında gelmemesi sırf bu yüzden samsung marka cihaz almıyorum herhangi bir durumda satmak istesen aldığın modelin 1 sene içinde nerdeyse 2 üst modeli çıkıyor ve piyasası çok düşüyor.

-Bixby hikayesi….

-Aşırı miktarda model çıkardığı için ürünlerine yeterince odaklanamayıp gerektiği gibi yazılım desteği verememesi.

-Pillerinin 1 senede sağlığını kaybetmesi.

-Servisler baştan savma ilgileniyor.

-S20 FE’nin 5g olarak basına verilmesi ama satışa 4.5 g nin sunulması.

-Youtube kanalları ve internet sitelerine saçma sapan, gerçeği yansıtmayan reklamlar yaptırmasını sevmiyorum.

-Dünyanın 2. En büyük telefon satıcısı olmasına rağmen orta ve alt segmentte devam eden kasmalar ve donmalar.

-Max. Güç tasarrufu modunun işe yaramaması. (Galaxy Note10)

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-Bazı konularda gerçekten özgün olsa da taklit ettiği konularda gerçekten çok fena. Reklamları silecek kadar taklit ediyor. Ayrıca eskiden cam olan telefonlarda şimdi plastik var, niye?

-Direkt kendisi. Samsung gibi büyük bir firmanın; başka firmalarla dalga geçip sonra aynı haltı kendi yemesi, Bir ürün çıkarırken sanki alel acele çıkarmış gibi bir sürü hatayla çıkarması, Teknik servislerinin berbatlığı… Daha bir sürü sayarım da karakterler yetmez.

-Giriş ve orta seviye sayılacak cihazlarının fiyatları yüksek. Örneğin m31 fiyatına poco x3 veya realme7 alınabiliyor.

-Saat konusunda pek bir şey yapmıyorlar. 4 sene önce çıkan saatiyle şimdiki saati arasında kayda değer bir fark yok. Nabız sensörü başarılı değil. Tizen’de çok fazla yazılımsal sıkıntı var.

-IOT (Internet of Things) Nesnelerin İnterneti tarafında elinde çok büyük bir güç varken kullanamaması ve giyilebilir teknolojideki hantallığı.

-Maksimum bir yıl sağlam kalabilen Süper Amoled ekranı.

-Mini serisi lazım S10e gibi.

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-Adam akıllı model yapabilecekken daha çok para için aynı serinin modelleri arasına saçma sapan farklar koymaları, bazı pazarlarda işlemci farklılığı var malum testler birinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermesine rağmen milletin aklıyla alay etmeleri, kamera konusunda zaten huawei vs samsung u geçen var bide haberlerdeki gibi note serisini yani kalemi kaldırırsa yüzüne bakmam bir daha

-Samsung’dan vazgeçmem büyük ihtimalle ama şarjın %12-13’lerde telefonun kapanması.

-İsmini sevmiyorum. her birinde bir özellik değiştirip farklı farklı modellermiş gibi yağlayıp ballayıp milletin cebindeki paraya göz dikmiş anlamına gelen ismini hiç sevmiyorum. Zamanında kazandığı güveni son 5 yıldır paraya dönüştürme derdindeler.

-Arka kapak ultra modeli hariç plastik olması artık

Bu sayede her hafta sizin belirleyeceğiniz bir markayı yorumlayacağımız #NesiniSevmiyorsunuz sizin desteklerinizle devam edecek.