Neler Yeni: iPad mini 6 ve iPad mini 5

Apple nihayet Eylül etkinliğinde iPad mini için oldukça gecikmiş olsa da bir yükseltme yayınladı. En yeni iPad mini’deki yenilikleri ve önceki nesle göre yükseltmeye değer olup olmadığını merak ediyorsanız, aşağıda iPad mini 5 (2019) ve iPad mini 6 (2021) arasındaki temel farkları ele aldık.

Tasarım

Tasarım genellikle bir tableti satın almanın en önemli faktörüdür. Kullanıcılar, modası geçmiş bir tasarım kullanmak yerine cihazlarının modern görünmesine önem verir. Eski modelde, üstte ve altta kalın çerçevelere sahipti ve iPad’in başlangıcından bu yana sahip olduğu aynı tasarıma sahipti. Ancak iPad mini 6 tamamen yeniden tasarlandı.

Yeni tablet, %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretildi. Yeni tasarımı ile iPad Air ve iPad Pro ile beraber güzel bir uyum içerisine giriyor ve artık hepsi birbirlerine benzer tasarımlara sahipler.

Kalın çerçevenin yerini, çok daha iyi görünen daha küçük, tek biçimli bir çerçeve yer alıyor. Telefonlarda da görmeye alıştığımız gibi ana sayfa düğmesi tabletten kaldırıldı. Bu değişikliğin sonunda yeni iPad, eski modelden yaklaşık 7,8 mm daha kısa ve 7,5 gr daha hafif oldu. Cihaz ayrıca 0,2 mm daha kalın ancak bu fark edilebilecek bir kalınlık değil.

Ekran

Yeni mini 6’nın çerçevelerinin küçültülmesinin en önemli faydası, Apple’ın küçük alana daha büyük bir ekran sığdırabilmesi. iPad mini 6, 2266×1488 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 8.3 inç Liquid Retina ile birlikte geliyor. Buna karşılık olarak, mini 5, 2046×1539 çözünürlüğe ve aynı 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip daha küçük olan 7.9 inç Retina ekrana sahipti.Her iki model de maksimum 500 nit parlaklığa ve True Tone özelliğine sahip.

Performans

Bir iPad öncelikle güzel görünmeli ancak güzelliğin yanında iyi bir performansta göstermelidir. Önceki model Apple’ın A12 çipine sahipti. Bu çip sayesinde en yeni oyunlar ve yaratıcılık uygulamalarında çok iyi performans gösterdi.

iPad mini 6 A15 Bionic çipi ile beraber geliyor. Bu, iPad mini 6’yı M1 destekli iPad Pro modellerinden sonra en güçlü tablet haline getiriyor. En yeni mini tabletin altı çekirdekli bir işlemcisi ve beş çekirdekli bir grafik işlemcisi var. Buradan da anlaşılacağı gibi grafik ağırlıklı herhangi bir oyun veya uygulama sorunsuzca kullanılacağı anlamına geliyor.

Kamera

Tablet kameraları, cep telefonu kameraları kadar yaygın olarak kullanılmaz. Ancak hızlı fotoğraf çekmek veya belge taramak için kullanışlı olabilirler. Benzer şekilde ön kameralar ise selfie yerine görüntülü görüşmelerde her zaman daha yararlı olarak kullanılıyor.

Apple, mini 6’da kameraları yükseltti. Önceki nesil dönemin ortalama sayılabilecek kameralarına sahipti; 8 MP ana kamera ve 7 MP ön kamera. iPad mini 6 için her iki kamera çözünürlüğü de 12MP’ye yükseltildi.

Ön kamerası 60 fps’de 1080p çekim yapabilen ultra geniş açılı bir merceğe sahip. Ayrıca, yüzleri akıllı bir şekilde algılamak için Apple’ın Center Stage ile eşleştirilmiş 122 derecelik bir görüş alanına sahip.

Arka kameraya bakacak olursak, düşük ışık performansını iyileştirmesi ve daha fazla alan derinliği esnekliği sunması gereken daha geniş f/1.8 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir merceğe sahip. Ayrıca kamera 60 fps’ye kadar 4K görüntü kaydedebiliyor.

Girişler

Apple, yeni modeli ile bağlantı tarafında da değişiklikler yaptı. İlk olarak, neredeyse tüm diğer Apple cihazlarında kaldırılan kulaklık girişi sonunda bu modelden de kaldırıldı. Ancak eski modelde hala bu giriş duruyor. iPad mini 6 şarj girişini de Lightning’den USB-C’ye çevirdi.

Renkleri, Depolama Seçenekleri ve Fiyatları

iPad mini 6 dört farklı renkte piyasaya çıkıyor; Uzay Grisi, Pembe, Mor ve Yıldız Işığı. Yeni renkler güzel görünmekle beraber önceki nesle göre daha fazla çeşitlilik sunuyor.

Yeni mini, eski modele göre daha pahalıya geliyor. iPad mini 6 giriş seviyesi 64 GB Wi-Fi sürümü 499 dolardan (bizde 5.799 Türk Lirası) başlarken, aynı özelliklere sahip mini 5 modeli 399 dolardan satışa başlıyor.

Yeni model de 128 GB dahili depolamanın olduğu sürümü mevcut değil. Bu nedenle depolama alanınızı artırmak istiyorsanız, 256 GB Wi-Fi iPad mini 6’yı tercih etmeniz gerekecek. Eğer Wi-Fi yerine hücreseli olan sürümü seçmek isterseniz ücret biraz daha artacaktır.

Yükseltmeli miyim?

iPad mini 6’nın önceki modele göre önemli bir yükseltmeler aldığına dair şüphemiz yok. Önceki modele bakarak yeni bir tasarıma, daha iyi performansa ve daha yetenekli kameralara sahip. Yükseltilip yükseltilmeyeceği sorusu, bir tablette aradığınız şeye bağlıdır. Paranızı harcamak istemiyorsanız ancak uygun fiyatlı bir tablete ihtiyacınız varsa ve en iyi performansa veya en son görünüme ihtiyacınız yoksa iPad mini 5’i tercih edebilirsiniz. Yeni nesil ve en yeni tasarıma sahip bir tablet arıyorsanız, iPad mini 6’yı tercih edebilirsiniz.