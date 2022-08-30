Qualcomm geçtiğimiz sene orta üst seviye telefonlarda kullanılan işlemcisi Snapdragon 778G’yi piyasaya sunmuştu. Görünen o ki akıllı telefon üreticileri bu işlemciyi çok sevmişler. Peki neden tüm markalar bu işlemciyi telefonlarında kullanıyorlar, bu işlemciyi özel kılan noktaları neler?

Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisinin en önemli noktalarından birisi 5G şebeke bağlantısını desteklemesi. Markalarda günümüz telefonlarında 5G bağlantısını koymak ve tüketicilere hızlı bir deneyim sunmak istiyor. Bu sebeple bu işlemciyi ön planda tutuyor. Bunula birlikte Snapdragon 778G, diğer orta seviye işlemcilere göre grafik ve performans tarafında da üst seviye deneyim sunabiliyor. Örneğin oyunlarda düşük grafiklerde 60fps modunda oynatarak akıcı bir deneyim sunabiliyor. Akıcı oyun deneyiminin yanında ısınma konusunda da çok verimli. Bu sayede işlemci yorulmuyor ve ısınmanın da önüne geçiliyor. Ayrıca batarya tarafında da cimri bir işlemci. Bu işlemciyi kullanan tüm telefonların bataryası, kapasitesi ortalamanın altında olsa bile uzun süre dayanabiliyor. Müşterilerine ekran, performans ve batarya konularında orta üst seviyede bir deneyim sunmak isteyen üreticiler bu sebeplerden ve maliyetinin üst seviye işlemcilerden daha düşük olması nedeniyle Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor.

Peki sizin kullandığınız telefonda hangi işlemci var? Performansından, ısınma durumunda ve bataryasından memnun musunuz? Snapdragon 778G kullanan bir telefon kullanıyor musunuz yoksa kullanmak ister miydiniz? Yorumlar bölümünde kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

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