Güney Koreli internet devi Naver, ABD’li e-perakendeci Poshmark’ı yaklaşık 1,2 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Poshmark hisseleri, işlemlerde %14’e kadar yükseldi. Naver, tamamı nakit anlaşmada hisse başına 17.90 dolar ödeyecek.

Naver, Güney Kore’de bir arama motoru, e-ticaret platformu ve diğer hizmetleri işletmektedir. Şirketler, anlaşmanın Naver’ın çevrimiçi perakendedeki erişimini derinleştirirken Poshmark’ın uluslararası pazarlara girmesine izin vereceğini söyledi.

Poshmark, insanların diğer kullanıcıların dolaplarından alışveriş yapmalarını sağlayan popüler bir çevrimiçi perakende sitesidir. Şirket, Ocak 2021’de hisse başına 42 dolardan halka açıldı. Covid-19 nedeniyle çevrimiçi alışverişin arttığı ve yatırımcıların teknoloji hisselerine akın ettiği bir zamanda piyasaya çıktı. O zamandan beri, hisse senedi keskin bir şekilde düştü.

Naver ve Poshmark, reklamların para kazanmayı iyileştirmesi, denizaşırı yatırımların artması ve canlı ticaretin daha fazla benimsenmesi nedeniyle yakın vadede yıllık gelir artışının %20’nin üzerine çıkması da dahil olmak üzere anlaşmanın “önemli gelir ve maliyet sinerjileri” yaratmasını beklediklerini söyledi.

Anlaşma, ikinci el giyim pazarındaki son konsolidasyona katkıda bulunmaktadır. Etsy, geçen yıl moda yeniden satış uygulaması Depop’ı 1,62 milyar dolara satın aldı. Depop, Poshmark ve ThredUp gibi diğer yeniden satış hizmetleriyle rekabet eder.

Şirketler, anlaşmayı görüşmek üzere bir konferans görüşmesine ev sahipliği yapacak.