NASA, “Armageddon” Tarzı Bir Görev Başlatacak!

NASA, bir asteroitin uydusuna kasıtlı olarak çarpmak ve “gezegen savunmasını” test etmek için “Armageddon” tarzı bir görev başlatacak.

NASA’nın yaklaşan görevi, bir bilim kurgu felaket filminden bir sahneye benzeyebilir. Ajans Pazar günü yaptığı açıklamada, yörüngesini değiştirmek için bir asteroidin uydusuna çarpmak üzere üzerine uzay aracı göndereceğini duyurdu.

Bir Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) olan görev, büyük, yüksek hızlı bir uzay aracının hareketini değiştirmek için bir asteroidin yoluna gönderildiği kinetik çarpma tekniğini kullanan ilk ajans olacak.

☄️ #PlanetaryDefense at @NASA entails finding, tracking, and characterizing near-Earth #asteroids and objects. Here’s what we've found thus far. Our #DARTMission , launching this November, will also be our first test for planetary defense.

NASA, 24 Kasım’da, Şükran Günü’nden bir gün önce, “gezegen savunması için ilk test” olarak adlandırdığı görevi, Dünya’ya yakın ikili asteroid Didymos ve onun uydusu Dimorphos’u vurmak üzere gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

NASA’ya göre asteroit kabaca 780 metre çapında yani yaklaşık 2.559 fit. Uydu ise yaklaşık 525 fit, bu da NASA’ya göre “Dünya için en olası önemli tehdidi oluşturabilecek asteroitlerin boyutu için daha tipik”.

NASA, DART uzay aracının uyduya yaklaşık olarak saniyede yaklaşık 6,6 kilometre hızla çarpacağını, bu bir mermiden daha hızlı ve uydunun hızını %1 oranında değiştirebilecek kadar hızlı olduğunu söylüyor. Küçük bir değişiklik gibi görünse de bu etki uydunun yörünge periyodunu birkaç dakika değiştirecektir.

DART, bir SpaceX Falcon 9 roketinde fırlatılacak, ancak 10 ay daha asteroitin uydusuna çarpmayacak. NASA, Didymos sisteminin Dünya’nın 11 milyon kilometre yakınında olduğu Eylül 2022’ye kadar uzayda dolaşacağını söyledi.

The #DARTmission is @NASA’s first #PlanetaryDefense test mission and will impact an asteroid to demonstrate a technique that could be used in the future to protect Earth from a potential impact. #CountdownToLaunch on November 24! Learn more: https://t.co/nPcmHQsAoy pic.twitter.com/jugmhm3UFS

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 10, 2021