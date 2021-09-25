NASA’nın InSight Aracı 3 Mars Depremi Tespit Etti.

NASA’nın InSight aracı 90 dakika süren 3 Mars depremi tespit etti.

süren tespit etti. NASA’nın InSight aracı, sonunda büyüklüğü 4’ün üzerinde olan Mars depremlerini tespit etti.

Bir deprem yaklaşık 90 dakika sürdü ve önceki rekor sahibinden beş kat daha enerjik ve şiddetliydi.

sürdü ve önceki rekor sahibinden beş kat daha enerjik ve şiddetliydi. Büyük depremler, NASA bilim adamlarının yaşanabilir gezegenlerin nasıl evrimleştiğini öğrenmek için Mars’ın çekirdeğini incelemesine yardımcı oluyor.

NASA’nın Insight aracı, son 1000 Mars gününde olduğu gibi, Cumartesi günü de Mars’ın boş tozlu ovalarında sessizce oturuyordu. InSight Aracı 3 Mars depremi tespit etti ve sarsıntı yaklaşık bir buçuk saat devam etti.

Robot, sismometresinden gelen verileri Dünya’ya geri ışınladı ve NASA bilim adamları bekledikleri şeyin olduğunu fark ettiler: büyük bir deprem. Insight, 4.2 büyüklüğünde bir Mars depremi kaydetmişti. Bu, NASA bilim adamlarının Kasım 2018’de Insight kızıl gezegene indiğinden beri gözlemlemek istedikleri türden. Diğer iki büyük deprem de yakın zamanda kaydedildi: 25 Ağustos’ta, arazi aracı 4.2 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem hissetti. Bunlardan önce, arazi sahibinin hissettiği en büyük deprem 2019’da 3.7 idi.

InSight’ın baş araştırmacısı Bruce Banerdt, Nisan ayında Insider’a verdiği demeçte, “Mars’ta küçük depremlerin sayısına göre beklediğimizden daha az büyük deprem var gibi görünüyor. Bu biraz kafa karıştırıcı” dedi.

Ancak Cumartesi günü meydana gelen deprem, 3,7 büyüklüğündeki sarsıntıdan beş kat daha enerjikti.

Bu büyük depremler, Mars yapbozunun eksik bir parçasını sunuyor. Bilim adamları, sismik dalgalarını Mars’ın çekirdeğinin yapısı hakkında bilgi edinmek için kullanabilirler, aynı şekilde vücutta bir X-ışını veya CAT taramasının dalgaları kullanılır. Mars’ın iç kısımlarına ilişkin daha ayrıntılı görüntüler elde etmek, gezegenin nasıl doğduğu ve zaman içinde nasıl geliştiği hakkında ipuçları verebilir. Bu bilgi, gökbilimcilerin yaşama ev sahipliği yapabilecek diğer dünyaları bulma çabalarında çok önemli olabilir.

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Banerdt, “Mars’ın çekirdeğine ve Mars’ın kabuğuna bakarak ve bunların son 4,5 milyar yılda çok fazla değişmediğini anlayarak, Dünya’nın çok erken bir tarihte neye benzediğini anlayabiliriz.” nisan dedi. “Mars, kayalık gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve genel olarak nasıl evrimleştiklerini anlamamıza yardımcı oluyor.”

InSight toplamda 700’den fazla deprem tespit etti ve şimdiden gezegenin içi hakkında çok şey ortaya çıkardılar. Bilim adamları, Mars’ın kabuğunun düşündüklerinden daha ince olduğunu ve Dünya’dan çok Ay’ın kabuğuna benzediğini öğrendiler. Mars kabuğu çok kuru ve kırık olduğundan, depremleri depremlerden çok daha uzun sürer. Kabuktaki çatlaklar arasında yankılanırlar ve onları emecek kadar nem yoktur. Yani InSight’ın hissettiği depremler tipik olarak 10 ila 40 dakika sürdü. Son zamanlarda bilim adamları, Mars’ın erimiş bir çekirdeğe sahip olduğunu belirlemek için depremleri de kullandılar. Katı bir iç çekirdeğin, Dünya’da olduğu gibi erimiş bir dış çekirdeğin altında saklanıp saklanmadığından henüz emin değiller.

NASA, InSight’ın Sismometresini Açık Tutmak İçin Bir Enerji Krizini Yaratıcı Bir Şekilde Çözdü

InSight, bu yılın başlarında sismometresini kapatmak zorunda kaldı. Robot, güneş panellerinde toz biriktiği için enerji sıkıntısı yaşıyordu.

NASA’nın diğer Mars robotları arasında, güneş panellerindeki tozu temizlemeye yetecek kadar düzenli olarak büyük rüzgar esiyor. Ancak InSight’ın oturduğu ovalar anormal bir şekilde hareketsiz çıktı.

Daha da kötüsü, Mars, kırmızı gezegenin oval şekilli yörüngesinde güneşten en uzak olduğu ilkbahar ve yaz aylarında, yılın en soğuk dönemine giriyordu. Bu, InSight’ın hayatta kalabilmesi için ısıtıcılarının daha da fazla enerji tüketmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Böylece NASA, InSight’ı hazırda bekletme moduna geçirmeye karar verdi. Şubat ayında, arazi aracı, kendini sıcak tutmak için gücünü korumak için bilimsel araçlarını aşamalı olarak kapatmaya başladı.

Haziran ayında ekip sismometreyi kapatmaya hazırlanıyordu ve Banerdt bir NASA grubuna, uzay aracının yaşamının SpaceNews’e göre Nisan 2022’yi geçmeyebileceğini söyledi.

Ama sonra InSight ekibi güneş panellerini temizlemek için ustaca bir yol geliştirdi. Robota kiri toplaması ve yavaşça panellerin yanına damlatması talimatını verdiler. Büyük kum tanelerinin bir kısmı rüzgara yakalandı, güneş panellerinden sekti ve yanlarında biraz inatçı toz aldı. İlk denemeden sonra Insight’ın günlük enerji üretimine yaklaşık 30 watt-saat eklemeye yetecek kadar.

Mars’ın güneşe doğru dönmeye başladığı Haziran ve Temmuz ayları boyunca sismometreyi çalışır durumda tutacak kadar sabit bir güç kaynağı sağlamak için bu işlemi birkaç kez daha gerçekleştirdiler.

Banerdt bir basın açıklamasında, “Bu yılın başlarında hızlı hareket etmemiş olsaydık, büyük bir bilimi kaçırmış olabilirdik” dedi.

Kaynak: YahooNews, SpaceNews