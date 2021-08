Çok ama çok uzun bir yoldu. Sonunda bu yolun sonuna gelindi. NASA James Webb Uzay Teleskobu çalışmalarını tamamladı. Hubble’ın yapımını takiben, 1990’ların sonlarından bu yana geliştirme aşamasındaydı ve bu sefer teleskobun NASA’ya maliyeti $10 Milyar oldu. Son noktaya ulaşmamıza ise sadece birkaç ay kaldı. Bir sonraki durak, Dünya’yı sonsuza dek geride bırakacağı, French Guiana.

Hubble Uzay Teleskobu inanılmaz bir şekilde çalıştı, ancak sürekli izleme ve donanım yedekliliği olsa bile, cihazın fazla zamanı kalmadı. Son Hubble servis görevi 2009 yılında gerçekleşti ve Gözlemevi bir güç kaynağı arızası nedeniyle devre dışı kaldığında, birkaç ay önce olduğu gibi sorunlar meydana gelmeye başladı. Bu sefer çok daha fazla…

Yerine yerleştirildiğinde, James Webb Uzay Teleskobu, Hubble’ın görevine kaldığı yerden devam edecek. 6.5 metrelik Korsch tarzı parçalı aynası sayesinde daha uzaktaki, daha sönük nesnelere bakabilecek. Ayna o kadar büyük ki, onu uzaya fırlatacak olan ESA’nın Ariane 5 Roketi’nin içine sığacak şekilde katlanması gerekiyor.

NASA, Webb’in sistemlerindeki tüm mühendislik kontrollerini tamamladığını ve donanımın tamamen monte edildiğini söylüyor. Bir sonraki görevi ise, bu mühendislik harikası teleskobu, fırlatılacağı rampaya gitmek üzere okyanus ötesine göndermek. Geldikten sonra ekipler, yolculuktan sonraki kontrolleri yapmak için teleskobun üzerinde dolaşacak. Ayrıca “Uçuştan Önce Kaldır” etiketli çok sayıda parlak kırmızı bayrağı da kaldıracak. Bunlar, montaj ve test aşamasında hassas bileşenler için koruyucu örtü görevi görüyor. Yer ekipleri ayrıca Webb’e operasyon sırasında konumunu korumak için kullanacağı hidrazin ve azot tetroksit oksitleyici ile yakıt ikmali yapacak.

Projenin karmaşıklığı, $500 Milyon olarak planlanan (NASA’nın 1997’deki öngörüsü) maliyeti, 20 katından daha fazla artırdı. Projenin maliyeti yıldan yıla arttı ve işin sonuna gelindiğinde, NASA’ya epey pahalıya patladı. Fırlatma tarihi, 2021’de üç farklı tarih olmak üzere birçok kez geri çekildi. Şu anda, Webb’in 2021’in sonlarında hazır olması planlanıyor, ancak kesin bir tarih yok. Önceki Cadılar Bayramı zaman çizelgesi son resmi tarihti, bu yüzden şimdi Kasım veya Aralık ayına bakılıyor.

James, yörüngedeki yerine yerleştikten sonra güneş panellerini açacak ve ona yerden verilecek olan komutları bekleyecek. NASA, sistemleri hazır hale getirmek ve testler yapmak için birkaç hafta harcayacak ve ardından Webb, L2 olarak da bilinen Güneş-Dünya Lagrange Yörüngesi’nde görevine başlayacak.

Bu yörüngede, Dünya’dan yaklaşık bir milyon mil uzakta, teleskop güneş panellerini uzatacak ve birkaç ay serinlemek için harcayacak. Her şey planlandığı gibi giderse, soğutulmuş Webb Teleskobu kızılötesine derinlemesine bakabilecek ve Hubble’ın yapabildiğinden daha fazla ayrıntı gözetleyebilecek.

Kaynak: ExtremeTech