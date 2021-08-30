Uzay - Bilim
NASA, James Webb Uzay Teleskobu Çalışmalarını Tamamladı!
Çok ama çok uzun bir yoldu. Sonunda bu yolun sonuna gelindi. NASA James Webb Uzay Teleskobu çalışmalarını tamamladı. Hubble’ın yapımını takiben, 1990’ların sonlarından bu yana geliştirme aşamasındaydı ve bu sefer teleskobun NASA’ya maliyeti $10 Milyar oldu. Son noktaya ulaşmamıza ise sadece birkaç ay kaldı. Bir sonraki durak, Dünya’yı sonsuza dek geride bırakacağı, French Guiana.
Hubble Uzay Teleskobu inanılmaz bir şekilde çalıştı, ancak sürekli izleme ve donanım yedekliliği olsa bile, cihazın fazla zamanı kalmadı. Son Hubble servis görevi 2009 yılında gerçekleşti ve Gözlemevi bir güç kaynağı arızası nedeniyle devre dışı kaldığında, birkaç ay önce olduğu gibi sorunlar meydana gelmeye başladı. Bu sefer çok daha fazla…
Yerine yerleştirildiğinde, James Webb Uzay Teleskobu, Hubble’ın görevine kaldığı yerden devam edecek. 6.5 metrelik Korsch tarzı parçalı aynası sayesinde daha uzaktaki, daha sönük nesnelere bakabilecek. Ayna o kadar büyük ki, onu uzaya fırlatacak olan ESA’nın Ariane 5 Roketi’nin içine sığacak şekilde katlanması gerekiyor.
NASA, Webb’in sistemlerindeki tüm mühendislik kontrollerini tamamladığını ve donanımın tamamen monte edildiğini söylüyor. Bir sonraki görevi ise, bu mühendislik harikası teleskobu, fırlatılacağı rampaya gitmek üzere okyanus ötesine göndermek. Geldikten sonra ekipler, yolculuktan sonraki kontrolleri yapmak için teleskobun üzerinde dolaşacak. Ayrıca “Uçuştan Önce Kaldır” etiketli çok sayıda parlak kırmızı bayrağı da kaldıracak. Bunlar, montaj ve test aşamasında hassas bileşenler için koruyucu örtü görevi görüyor. Yer ekipleri ayrıca Webb’e operasyon sırasında konumunu korumak için kullanacağı hidrazin ve azot tetroksit oksitleyici ile yakıt ikmali yapacak.
Projenin karmaşıklığı, $500 Milyon olarak planlanan (NASA’nın 1997’deki öngörüsü) maliyeti, 20 katından daha fazla artırdı. Projenin maliyeti yıldan yıla arttı ve işin sonuna gelindiğinde, NASA’ya epey pahalıya patladı. Fırlatma tarihi, 2021’de üç farklı tarih olmak üzere birçok kez geri çekildi. Şu anda, Webb’in 2021’in sonlarında hazır olması planlanıyor, ancak kesin bir tarih yok. Önceki Cadılar Bayramı zaman çizelgesi son resmi tarihti, bu yüzden şimdi Kasım veya Aralık ayına bakılıyor.
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James, yörüngedeki yerine yerleştikten sonra güneş panellerini açacak ve ona yerden verilecek olan komutları bekleyecek. NASA, sistemleri hazır hale getirmek ve testler yapmak için birkaç hafta harcayacak ve ardından Webb, L2 olarak da bilinen Güneş-Dünya Lagrange Yörüngesi’nde görevine başlayacak.
Bu yörüngede, Dünya’dan yaklaşık bir milyon mil uzakta, teleskop güneş panellerini uzatacak ve birkaç ay serinlemek için harcayacak. Her şey planlandığı gibi giderse, soğutulmuş Webb Teleskobu kızılötesine derinlemesine bakabilecek ve Hubble’ın yapabildiğinden daha fazla ayrıntı gözetleyebilecek.
Daha fazla detay istetenler için: An Introduction to the James Webb Space Telescope Mission‘a göz atabilir.
Kaynak: ExtremeTech
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Uzay - Bilim
Astra Uzay Roketi, Dengesiz Bir Kalkıştan Sonra Yörüngeye Ulaşamadı
Roket üreticisi Astra Space, şirketin halka açılmasından bu yana ilk roketini fırlattı. Titrek bir kalkıştan sonra roket yörüngeye ulaşamadı.
Kalkışta, roket dümdüz değil yana doğru hareket ediyor gibi görünüyordu. Astra’nın kurucusu, başkanı ve CEO’su Chris Kemp, CNBC’ye uçuşa yaklaşık bir saniye kala bir motorun kapandığını söyledi. Şirket şu anda nedenini araştırıyor.
Astra’nın kurucusu ve Baş Teknoloji Sorumlusu Adam London, sistemin, bu koşullar altında nispeten iyi performans gösterdiğini de sözlerine ekledi. Roket, bir motor dışarıdayken bile pedden çok yavaş bir şekilde kalkmak için yeterli itiş gücüne sahipti ve güdüm sistemi roketin kontrolünü elinde tutuyordu. CEO, uçuşa yaklaşık 2 dakika 28 saniye kala, uçuş güvenlik ekibinin, roketin durmasına neden olan tüm motorları kapatma komutu verdiğini söyledi. Roket yaklaşık 31 mil (50 kilometre) irtifaya ulaştı ve herhangi bir yaralanma veya hasar olmadan dünyaya geri döndü.
Kemp, CNBC’ye verdiği demeçte, “Yörüngeye herhangi bir şey koymada açıkçası başarılı olmadı, ancak muazzam miktarda öğrendiğimiz bir uçuştu. Şu anda üretimde olan bir Seri 7′miz var ve burada öğrendiklerimizi alıp o rokete, ne tür değişiklikler olursa olsun, dahil edeceğiz ve yakında uçacağız. Uçuştan elde edilen muazzam miktarda veriye sahibiz ve bunları gözden geçirme sürecindeyiz” diye ekledi.
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Yöneticiler, soruşturmanın tamamlanması veya yeni bir roket ve bir sonraki uçuş için bir zaman çizelgesi vermeyi reddetti. Astra, Cuma günü roketin motorlarının bir anlığına ateşlenmesi ve ardından kapanmasıyla ilk fırlatma girişimini yarıda kesti. Cumartesi günü, yakıt ikmali sorunları nedeniyle kısa bir süre bekletildikten sonra Astra, LV0006 roketini Alaska, Kodiak’taki Pacific Spaceport Kompleksi’nden yerel saatle 15:35 civarında fırlattı.
Bu, Astra’nın ilk ticari uçuşuydu ve ABD Uzay Kuvvetleri, Uzay Test Programı kapsamında bir yükü test etmek için fırlatma sözleşmesi yaptı.
Astra’nın hedefi, 2025 yılına kadar günde bir roket fırlatmayı ve 2,5 milyon dolarlık fiyat noktasını daha da düşürmeyi hedefleyerek, sonunda mümkün olduğunca çok sayıda küçük roket fırlatmak.
Astra’nın Cuma günkü fırlatma girişimini iptal etmesi üzerine yeniden planlanan Cumartesi günkü görev, Aralık ayındaki son görevinden bu yana Astra’nın roketinde çeşitli yükseltmeleri de test etmiş oldu. Bu önceki görev uzaya giderken, roket yakıtının tükenmesi sebebiyle yörüngeye ulaşamadı. Şirketin roketlerinden biri, geçen yılın başlarındaki ilk görevi sırasında bir yönlendirme sistemi sorunu yaşadı ve havalandıktan sonra düştü.
Astra, Cumartesi günkü lansmanı web yayını için ABD ajansına bağlı olmayan bir uzay endüstrisi içerik organizasyonu olan NASASpaceFlight ile ortaklık kurdu.
Kaynak: CNBC
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Uzay - Bilim
Uluslararası Uzay İstasyonu Yakında Emekli Olacak!
Uluslararası Uzay İstasyonu yakında emekli olacak! Uluslararası Uzay İstasyonu görevine, ilk bölümlerinin fırlatıldığı 1998′de başladı ve şimdi yaşını göstermeye başlıyor.
2000 yılından bu yana, ISS (International Space Station) sürekli olarak 19 ülkeden bir grup astronot barındırıyor. İstasyon, uzun süreli mikro yer çekimi araştırmaları için tek laboratuvara sahip ve daha verimli su filtreleme sistemleri oluşturmak ve Alzheimer ve kanser gibi hastalıkları tedavi etmek için yeni yollar keşfetmek de dahil olmak üzere bir dizi bilimsel gelişmede etkili oldu.
NASA Ticari Alçak Dünya Yörünge Programı Ofisi Müdürü Angela Hart, “Uluslararası Uzay İstasyonu, uluslararası ortaklarla yaptığımız anlaşmalarla en az Aralık 2024′e kadar çalışmak üzere onaylandı.” dedi. “Ancak, bilim ve araştırma yapmaya devam etmek için aktif olarak çalıştığımızdan, ISS’nin bir noktada ömrünün sona ereceğini anlıyoruz.”
Ancak NASA muhtemelen bir sonraki uzay istasyonunu inşa etmeyecek. Bunun yerine ajans, dış şirketlerin teknolojisine bağlı olmayı tercih edecek. Colorado’daki Sierra Space ve Houston merkezli Axiom Space gibi birkaç şirket, kendi ticari uzay istasyonlarını inşa etme yolunda büyük ilerleme kaydetmiş durumda.
İçindekiler
Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station)
Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen, yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır.
- Fırlatma anındaki kütlesi: 419.700 kg
- Yörünge yüksekliği: 408 km
- Yörüngedeki hızı: 7,66 km/s
- Fırlatma tarihi: 20 Kasım 1998
- Maliyet: 150 milyar USD
- Görev Süresi: 1998–2024
- Üreticiler: NASA, Avrupa Uzay Ajansı, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Boeing, Kanada Uzay Ajansı, Thales Alenia Space, Nanoracks, Kharton
- Fırlatma üssü: Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39, Gagarin’s Start, Baikonur Cosmodrome Site 81
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Yapılma Amaçları
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Rusya Federal Uzay Ajansı arasındaki orijinal ortak niyet bildirgesine göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir laboratuvar, gözlemevi ve fabrika olması planlanmıştı. Ayrıca gelecekteki Ay, Mars ve çeşitli asteroid görevleri için ulaşım, bakım ve ara üs olarak hizmet vermesi de planlanmıştı. 2010 yılı ABD ulusal uzay poliçesinde, istasyona mevcut görevlerine ek olarak ticari, diplomatik ve eğitim amaçlı görevler verilmiştir.
Bilimsel Araştırma
Uluslararası Uzay İstasyonu başka bir mekânda gerçekleştirilemeyecek araştırmaların gerçekleştirilmesi için ortam görevi görmektedir. Küçük, insansız uzay araçları, yer çekimsiz ortam ve uzaya maruz kalma işlemleri için ortam sağlarken istasyonlar onlarca yıl sürebilecek deneylere ev sahipliği yapabilir. Bu sayede insanlı uzay mekiklerinin kapasitelerinin ötesine geçebilen bir ortam teşkil edilmiş olur.
Mikro Yer Çekimi
Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’nın yer çekiminden etkilenmektedir. Yer çekimi Dünya yüzeyinden daha az olmasına rağmen sıfır değildir. Fakat istasyon yörüngede devamlı hareket hâlinde olduğu için, yer çekimi merkezkaç kuvveti ile dengelenmektedir. Araştırmacılar, bu ağırlıksızlığa yakın ortamın gelişim, büyüme, evrim ve bünye işlevleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. NASA mikro yer çekiminde 3 boyutlu insansı dokuların nasıl oluştuğu üzerinde araştırmalar yapmak istemektedir.
Keşifler
Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay’a ve Mars’a yapılması planlanan uzun süreli, insanlı seyahatler için yapılan uzay mekiği testleri için nispeten güvenli bir ortam teşkil etmektedir. Bu ortam sayesinde Dünya’dan uzakta gerçekleştirilecek operasyonlar ve bakım-onarım işlemleri için tecrübe kazanılır, oluşması muhtemel riskler azaltılır, uzay gemilerinin gezegenler arası seyahat kabiliyetleri arttırılır.
Kaynak: CNBC, Vikipedi
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NASA, James Webb Uzay Teleskobu Çalışmalarını Tamamladı!
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