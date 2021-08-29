Astra Uzay Roketi, Dengesiz Bir Kalkıştan Sonra Yörüngeye Ulaşamadı

Roket üreticisi Astra Space, şirketin halka açılmasından bu yana ilk roketini fırlattı. Titrek bir kalkıştan sonra roket yörüngeye ulaşamadı.

Kalkışta, roket dümdüz değil yana doğru hareket ediyor gibi görünüyordu. Astra’nın kurucusu, başkanı ve CEO’su Chris Kemp, CNBC’ye uçuşa yaklaşık bir saniye kala bir motorun kapandığını söyledi. Şirket şu anda nedenini araştırıyor.

Astra’nın kurucusu ve Baş Teknoloji Sorumlusu Adam London, sistemin, bu koşullar altında nispeten iyi performans gösterdiğini de sözlerine ekledi. Roket, bir motor dışarıdayken bile pedden çok yavaş bir şekilde kalkmak için yeterli itiş gücüne sahipti ve güdüm sistemi roketin kontrolünü elinde tutuyordu. CEO, uçuşa yaklaşık 2 dakika 28 saniye kala, uçuş güvenlik ekibinin, roketin durmasına neden olan tüm motorları kapatma komutu verdiğini söyledi. Roket yaklaşık 31 mil (50 kilometre) irtifaya ulaştı ve herhangi bir yaralanma veya hasar olmadan dünyaya geri döndü.

Kemp, CNBC’ye verdiği demeçte, “Yörüngeye herhangi bir şey koymada açıkçası başarılı olmadı, ancak muazzam miktarda öğrendiğimiz bir uçuştu. Şu anda üretimde olan bir Seri 7′miz var ve burada öğrendiklerimizi alıp o rokete, ne tür değişiklikler olursa olsun, dahil edeceğiz ve yakında uçacağız. Uçuştan elde edilen muazzam miktarda veriye sahibiz ve bunları gözden geçirme sürecindeyiz” diye ekledi.

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Yöneticiler, soruşturmanın tamamlanması veya yeni bir roket ve bir sonraki uçuş için bir zaman çizelgesi vermeyi reddetti. Astra, Cuma günü roketin motorlarının bir anlığına ateşlenmesi ve ardından kapanmasıyla ilk fırlatma girişimini yarıda kesti. Cumartesi günü, yakıt ikmali sorunları nedeniyle kısa bir süre bekletildikten sonra Astra, LV0006 roketini Alaska, Kodiak’taki Pacific Spaceport Kompleksi’nden yerel saatle 15:35 civarında fırlattı.

Bu, Astra’nın ilk ticari uçuşuydu ve ABD Uzay Kuvvetleri, Uzay Test Programı kapsamında bir yükü test etmek için fırlatma sözleşmesi yaptı.

Astra’nın hedefi, 2025 yılına kadar günde bir roket fırlatmayı ve 2,5 milyon dolarlık fiyat noktasını daha da düşürmeyi hedefleyerek, sonunda mümkün olduğunca çok sayıda küçük roket fırlatmak.

Astra’nın Cuma günkü fırlatma girişimini iptal etmesi üzerine yeniden planlanan Cumartesi günkü görev, Aralık ayındaki son görevinden bu yana Astra’nın roketinde çeşitli yükseltmeleri de test etmiş oldu. Bu önceki görev uzaya giderken, roket yakıtının tükenmesi sebebiyle yörüngeye ulaşamadı. Şirketin roketlerinden biri, geçen yılın başlarındaki ilk görevi sırasında bir yönlendirme sistemi sorunu yaşadı ve havalandıktan sonra düştü.

Astra, Cumartesi günkü lansmanı web yayını için ABD ajansına bağlı olmayan bir uzay endüstrisi içerik organizasyonu olan NASASpaceFlight ile ortaklık kurdu.

Kaynak: CNBC