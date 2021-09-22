NASA ‘dan Ay Yüzeyinde Yerleşke Planı !

NASA’nın insanlı uzay uçuşunu yönetmekle görevli departmanı, salı günü yaptığı açıklamada, geçmişteki yöneticilerin yıllardır denediği ve başaramadığı büyük bir yeniden yapılanmaya giriştiklerini duyurdu. SpaceX gibi özel şirketlerin insanları uzaya yerleştirmek için daha yalın yöntemler göstermesi de bu konuda etkili oldu. NASA önümüzdeki on yıl içinde Ay’ın yüzeyinde yerleşimler inşa etmek için iddialı planlarla geliyor.

Son zamanalarda NASA’nın İnsan Keşif ve Operasyon Görev Müdürlüğü adı verilen keşif kanadı dağıldı. Bu kanadın dağılması iki yeni organ ortaya çıkaracak. Birincisi, NASA’nın hala test aşamasında olan Artemis programı gibi en iddialı geliştirme programlarını yönetecek olan Keşif Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü. İkincisi, Uluslararası Uzay İstasyonu ve Ticari Mürettebat Programı gibi daha rutin operasyonel programları ele alacak olan Uzay Operasyonları Görev Müdürlüğü olacak. Artık departmanlar uzmanlık alanlarından ziyade gelişim seviyelerine göre sınıflandırılacak. Ajans yetkilileri, programları gelişim seviyelerine göre sınıflandırmanın NASA’nın odağını iyileştirmeye yardımcı olacağını söylüyor.

NASA’nın bu konuda SpaceX ile beraber hareket edebilmesi olası. Ancak uzay araştırmalarıyla ilgilenenlerin merak ettiği şeylerden birisi de Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi. Blue Origin geçtiğimiz ay NASA’ya dava açmıştı. Ancak uzayı keşfetmek gibi ortak bir hedef var. Bu yüzden NASA’nın çeşitli ortaklıklar kurmaması için hiçbir sebep yok.

“Bir elin nesi var iki elin sesi var”

NASA Başkanı Nelson, değişikliklerle ilgili bir basın toplantısında gazetecilere konuştu. Örgütsel değişimin Başkan Biden’in ekibinin “güçlü” bir tavsiyesi olduğunu söyledi. NASA, genellikle karmaşıklıkla ve sıklıkla keşif planlarında yeterince netlik sağlanamayan, bu yüzden de şikayetçi olan kongre üyelerinden gelen tepkilerle dolu bir durumdaydı. Bunlara projelerin bütçesini belirleme sorunu da dahil. Artık ikiye bölünmüş geniş keşif ekibi ile, karmaşık ve belirsiz programlar NASA’nın rutin programlarıyla karıştırılmayacak. Böylelikle iki organın, iş yükü de azalmış olacak ve daha verimli çalışacaklar.

NASA’nın İnsan Keşif ve Operasyonlar Müdürlüğü’nün şu anki başkanı Kathy Lueders, Salı günü Washington DC’deki bir belediye binasında yaptığı konuşmada, “İki ekibin bir olması daha iyidir” dedi. Daha önce NASA’nın Ticari Mürettebat Programını yöneten Lueders, insanlı uzay uçuşu şefi olarak görevinden Uzay Operasyonları Misyon Müdürlüğü’nü yönetmek için ayrılacak.