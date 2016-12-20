Mumya Filminin Yeni Fragmanında Efekt Sesleri Unutuldu

Universal Pictures kendi sinematik evrenini başlatmak için çeşitli prodüksiyon şirketleriyle Mumya filmi için konuşuyordu.

Universal Pictures’in bu çabası her ne kadar saygı duyulur olsa da Mumya filminin yeni fragmanı bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. IMAX için yayınlanan fragmanında efekt ses efektleri yer almıyor. Ayrıca arka plan müzikleri de yok. Videoda tek duyduğumuz şey oyuncuların sesleri.

Yani fragmanda gördüğümüz uçak patlaması ve camdan içeriye dalan kuş sürüsü sahneleri tamamen sessizliğe mahkum durumda. Filmde Tom Cruise’un yanında Annebell Wallis’te yer alacak.

Bu ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Geçen yıl BBC’nın Everest görüntülerinden oluşan videoda sadece aktörlerin konuşma şeyleri vardı. Sonuç olarak dramatik bir müzik olmadan sahnelerin ne kadar boş olduğu gözler önüne seriliyor. Neyse ki bu Mumya ismi büyük bir beklenti oluşturuyor. O yüzden fragmanın böyle çıkmış olması filmin hayranları tarafından pek önemsenmeyecek bir durum.